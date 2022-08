Anne Heche dans le coma : elle ne "devrait pas survivre", de terribles nouvelles dévoilées

Anne Heche "ne devrait pas survivre", c'est ce qu'a tristement annoncé son représentant au site People, ce vendredi 12 août, comme rapporté par Just Jared. Victime d'un accident de la route vendredi dernier, il a été confirmé qu'elle n'a pas conduit sous l'influence de l'alcool, comme beaucoup le pensaient, mais sous l'emprise de cocaïne. C'est ce qu'a révélé une source policière au site TMZ. Mais ce jour, le représentant d'Anne Heche donne de mauvaises nouvelles quant à la suite.

Le représentant a ainsi déclaré : "Malheureusement, à cause de son accident, Anne a subi une grave lésion cérébrale anoxique et reste dans le coma, dans un état critique." Actuellement dans le coma, Anne Heche ne "devrait pas survivre". Au nom de la famille de l'actrice de 53 ans, il a ajouté : "C'est depuis longtemps son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables." Lorsque sa voiture a percuté une maison du quartier de Mar Vista à Los Angeles, elle n'a jamais repris conscience.

On se souviendra d'elle pour son honnêteté courageuse

Le représentant a tenu également à remercier le soutien de tous dans ce difficile moment. "Nous voulons remercier tout le monde pour leurs bons voeux et leurs prières pour le rétablissement d'Anne et remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d'Anne au Grossman Burn Center de l'hôpital West Hills", a-t-il ajouté. Il a évoqué le "grand coeur" d'Anne Heche et son "esprit généreux" qui a touché tous ceux qui ont pu croiser son chemin. "On se souviendra d'elle pour son honnêteté courageuse et elle nous manquera beaucoup pour sa lumière. Un GoFundMe a été lancé pour soutenir le locataire de la maison détruite dans le crash", a-t-il conclu.

Le 5 août dernier à bord de sa mini cooper bleue, elle a eu un accident, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie". Il a fallu plus d'une heure à la soixantaine de soldats du feu mobilisés pour éteindre les flammes. L'actrice s'est retrouvée dans "un état critique extrême". "Peu de temps après l'accident, Anne Heche a perdu connaissance, glissant dans le coma. Elle a une lésion pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale... Sa famille et ses amis vous demandent de penser à elle et de prier pour elle - et de respecter son intimité durant cette période difficile", a-t-on appris.