Mort d'Anne Heche : interdite de s'habiller sexy par une ex ? Choquantes révélations

Morte le 12 août 2022 à seulement 53 ans à la suite d'un terrible accident de voiture, Anne Heche avait vécu une histoire d'amour passionnelle avec Ellen DeGeneres à partir de 1997 jusqu'en 2000. Trois années inoubliables pour l'actrice qui s'était néanmoins souvenue d'un détail très particulier concernant son ex compagne...

Apparemment très jalouse, l'animatrice de l'émission The Ellen DeGeneres Show disait à sa chérie comment elle avait le droit de s'habiller lors d'événements officiels. Sur Tiktok, en avril 2021, Anne Heche s'était ainsi souvenue de son passage sur le tapis rouge des Golden Globes 1998 où elle portait une robe en velours et un manteau bleu. "Pourquoi ai-je l'air d'une hippie ? C'est parce qu'Ellen ne voulait pas que je m'habille sexy", avait-elle expliqué à ses abonnés. Une interdiction choquante car la star avait bien le droit de porter ce qu'elle voulait en tant qu'adulte !

Interviewée lors de sa participation à Danse avec les stars US en 2021, l'actrice du film Six jours, sept nuits avait également expliqué que leur relation et leur coming out avaient mis à mal sa carrière au cinéma. "J'ai entretenu une relation avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi et les stigmates liés à cette relation étaient tels que j'ai été renvoyée de mon contrat cinématographique de plusieurs millions de dollars et que je n'ai pas travaillé dans un studio pendant dix ans", a-t-elle indiqué.