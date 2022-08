Mort d'Anne Heche : ce secret qu'avait gardé son père, découvert d'une manière brutale

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Sa mort a ému le tout Hollywood : ce vendredi 12 août, l'actrice Anne Heche est finalement morte après un accident de voiture d'une extrême violence et six jours de coma. Un véritable drame pour sa famille, déjà touchée par plusieurs morts violentes, notamment celles de son frère et de son père. Un père complexe, qui a succombé au SIDA et dont la famille n'apprendra l'homosexualité qu'à sa mort...

C'est une actrice "solaire", une "âme joyeuse" qui est décédée ce vendredi 12 août selon son agent : Anne Heche a fini par succomber à ses blessures après un accident de voiture très violent qui avait enflammé son véhicule, et six jours de coma. Une actrice appréciée de ses collègues, mais qui cachait derrière son sourire un passé très sombre... Et notamment une année 1983 très difficile, pendant laquelle l'actrice a d'abord perdu son frère, lui aussi décédé d'un accident de voiture, que la star avait toujours pensé être un suicide. Mais c'est son père, également décédé cette année-là à 45 ans, qui l'a marquée à vie : l'homme avait en effet succombé au SIDA. Une maladie qui a alors, du même coup, appris à sa famille de manière brutale qu'il avait des relations homosexuelles. Il n'avait jamais assumé avant être gay. Un rapport très difficile à la sexualité que sa fille avait révélé adulte, expliquant que son père l'avait violée quelques années auparavant, pendant son enfance. "Il m'a violée... Il m'a fait des attouchements, il m'a mis à quatre pattes pour avoir des relations sexuelles avec moi", avait-elle écrit dans ses mémoires intitulées Call Me Crazy. "Je pense que mon père avait une addiction au sexe. Je pense qu'il voyait tout le monde comme des être sexués". Le poids de la religion dans une famille conservatrice Des mots forts, qui confirment ce qu'elle avait déclaré dans une autre interview : "Nous n'avons jamais dit la vérité une seule fois dans ma famille. Nous étions pauvres, mais nous disions que nous étions riches. Nous nous écroulions, mais nous disions que nous étions des bons Chrétiens. Nous avions un père qui vivait une double vie, mais nous faisions comme si tout allait bien". Un rapport à la religion qui a sans doute pesé dans l'enfance de la comédienne, puisque son père, qui n'a jamais assumé sa véritable orientation sexuelle était pasteur et que sa mère Nancy, devenue veuve, fait partie d'associations ultra-conservatrices anti LGBT, où elle affirme que la prière peut "guérir l'homosexualité". Une théorie infondée, bien sûr, qui avait provoqué la rupture entre elle et sa fille. En effet, Anne Heche, avant d'avoir plusieurs relations avec des hommes, a été en couple durant trois ans avec une femme très connue, Ellen DeGeneres. Une liaison que Nancy, qui n'a jamais reconnu les abus dont sa fille a été la victime enfant, aurait décrit comme "la trahison d'un voeu tacite : nous n'aurons jamais rien à voir avec les homosexuels". Quelques années plus tard, elle aurait ensuite affirmé publiquement que ses prières avaient causé leur rupture, provoquant la fureur de sa fille, qui avait fini par couper les ponts définitivement en 2015.