Jlo et Shakira au Super Bowl : "orgies, pornographie", des centaines de plaintes

Le halftime show du Super Bowl est un véritable privilège pour les stars conviées à se produire et certaines s'y sont cassé les dents. On se souvient encore du "nipplegate" autour de Janet Jackson... Cette fois, c'est Jennifer Lopez et Shakira qui sont dans le collimateur d'une poignée de téléspectateurs un peu trop prudes.

Comme le rapporte le site américain TMZ, l'agence gouvernementale Federal Communications Commission (FCC), en charge de la régulation du petit écran aux États-Unis, a enregistré 1312 plaintes de téléspectateurs après la prestation de Jennifer Lopez et Shakira, le 2 février dernier à Miami. Au cours de la mi-temps musicale, les deux chanteuses avaient offert un medley de leurs tubes respectifs et un show entre chorégraphies endiablées et effets visuels. Jlo a notamment montré ses talents sur une barre de pole dance – talent qu'elle possède depuis qu'elle a joué dans Hustlers –, tout en conviant sa fille sur un duo, alors que Shakira a fait le buzz en jouant avec sa langue face caméra...

Parmi les plaintes, certains téléspectateurs effarouchés ont notamment écrit : "Mi-temps complètement inappropriée avec des simulacres d'orgies, du strip-tease et limite de la pornographie. C'est un événement familial en prime time et cela n'aurait jamais dû se produire." Pour l'heure, la FCC ne semble pas avoir prévu de sanctions contre les artistes ou le diffuseur... Il faut dire que le nombre de plaintes représente en réalité une toute petite goutte d'eau puisque la prestation de Jennifer Lopez et Shakira a été vue par 103 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente (avec Maroon 5 aux manettes). En outre, la prestation partagée sur la chaîne YouTube de la National Football League (NFL) cumule déjà 135 millions de vues...