Jennifer Lopez : Canon au Super Bowl, sa fille Emme la rejoint sur scène

L'événement sportif le plus suivi de la planète a eu lieu ce dimanche 2 février 2020. Le Super Bowl LIV s'est joué à Miami, avec la participation de Jennifer Lopez et Shakira. Et surprise, JLo a été rejointe sur scène par sa fille de bientôt 12 ans, Emme !

Cette année, les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers se disputaient le Super Bowl. À la mi-temps, Shakira et Jennifer Lopez ont régalé les spectateurs et millions de téléspectateurs qui suivaient la rencontre. Shakira a ouvert le bal avant de laisser la scène à JLo, qui est entrée sur la chanson Jenny from the Block.

D'abord vêtue d'une combinaison noire en cuir cloutée et parée de strass Swarovski conçue par Atelier Versace (la ligne Haute Couture de Versace), Jennifer Lopez a ensuite enfilé un body, toujours Atelier Versace, pour la suite de son show. La bombe de 50 ans a ensuite été rejointe par le chanteur J Balvin, puis par sa fille Emme. Angélique en veste, tutu et boots blanches, la jeune chanteuse a interprété le titre Let's Get Loud de sa maman. Shakira était à la batterie.

Emme apparaît sur les photos de cette soirée mémorable publiée sur Instagram par Jennifer Lopez.