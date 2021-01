The Weeknd métamorphosé : il retire ses bandages et dévoile son nouveau visage

Malgré son absence aux nominations des 63e Grammy Awards, The Weeknd continue de gâter ses fans ! Le chanteur se met en scène dans un nouveau clip. Il y dévoile son visage métamorphosé, après des mois passés derrière des bandages...

Maëva Martinez, Maëva Ghennam, Jessica Thivenin... De nombreuses célébrités succombent à la chirurgie esthétique et racontent leurs expériences. The Weeknd semble en avoir rejoint la liste, du moins le temps d'un clip. Il révèle son nouveau visage dans la vidéo de la chanson Save Your Tears, sorti ce mardi 5 janvier 2020.

Dans le clip The Weeknd interprète cet extrait de l'album After Hours sur scène, lors d'une soirée mondaine, en présence de spectateurs masqués et immobiles. Ses pommettes saillantes, son nez réparé et ses lèvres plus volumineuses ont inévitablement attiré l'attention de ses admirateurs.

The Weeknd leur a permis de regarder en détails les changements de sa figure sur un nouveau selfie publié sur Instagram.