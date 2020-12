Jessica Thivenin métamorphosée physiquement depuis ses débuts : les photos

Jessica Thivenin a bien changé depuis ses débuts dans Les Marseillais à Rio, en 2014. Et pas seulement parce qu'elle a pris de l'âge ! La belle blonde de 30 ans n'a jamais caché qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises.

Quand elle a été révélée au grand public, Jessica Thivenin n'était pas encore passée sur le billard. A l'époque, elle était en couple avec Julien Tanti et semblait se sentir bien dans sa peau. Mais en juin 2014, elle a surpris ses fans en s'offrant une augmentation mammaire, comme de nombreuses candidates de télé-réalité à l'époque. Ce n'était pourtant que la première opération pour la maman de Maylone (1 an).

A plusieurs reprises, Jessica a ensuite eu recours à des injections dans les lèvres (l'une d'elles a viré à la catastrophe en 2019). Elle a également subi une rhinoplastie en même temps que son mari Thibault Garcia et a mis un implant au menton, en 2018. Cette dernière chirurgie a d'ailleurs été difficile à vivre pendant un temps pour la candidate de télé-réalité. "Je suis hyper contente du résultat aujourd'hui, mais il a mis plus de six mois à se mettre en place. Ça a été des crises de pleurs, je ne voulais plus qu'on me regarde. Je me disais que je m'étais massacrée", expliquait-elle le 1er juin 2020.

La dernière opération de chirurgie esthétique de Jessica Thivenin remonte à fin septembre. Elle s'est fait opérer les fesses afin d'avoir "un boule qui chamboule". Malgré la douleur et les inconvénients, comme le fait de ne pas pouvoir s'asseoir pendant plusieurs semaines, elle est très heureuse du résultat et l'a dévoilé pour la première fois le 12 octobre.

Kilos de grossesse et reprise en main

Jessica Thivenin a aussi vu son poids évoluer. Elle est tombée enceinte et a pris 12 kilos. Afin de retrouver sa silhouette, elle a fait du sport régulièrement, dès que cela a été possible, et ses efforts ont payé. Mais entre sa dernière opération qui l'empêche de faire du sport pour le moment et les fêtes de Noël, elle est consciente que quelques kilos vont s'accumuler.

Selon certains internautes, Jessica Thivenin s'est bonifiée avec l'âge. Elle n'a donc pas fini de les éblouir.