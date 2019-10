Jessica Thivenin enceinte de 8 mois : Le nombre de kilos qu'elle a pris

En juin dernier, Jessica Thivenin, qui est enceinte de son premier enfant, a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme), à la suite de nombreuses contractions. La belle blonde de 29 ans devait donc rester alitée afin de ne pas avoir un bébé grand prématuré. Mais lundi 30 septembre 2019, elle a reçu une bonne nouvelle de la part de sa gynécologue.

Jessica Thivenin peut enfin sortir de temps à autre, alors le 1er octobre 2019, son mari Thibault Kuro Garcia et elle sont partis acheter des objets pour la chambre de leur fils. Et la future maman n'a pas caché que cela avait été très fatigant, dévoilant au passage le nombre de kilos qu'elle avait pris pendant sa grossesse : "On a trouvé la chambre de notre fils. Voilà, on a tout. Du coup, je rentre à la maison et je vais me reposer, car je sens que je suis fatiguée. J'ai pris 10-12 kilos depuis le début de ma grossesse. Je vais me repeser dimanche en allant à la gym. Car il faut le porter, ce poids. Surtout que, petit à petit, je refais marcher mes jambes, mes muscles, mes mollets. Je suis courbaturée. On dirait que j'ai 90 ans dans mon corps."

Pas peu fière de pouvoir enfin sortir de son lit, Jessica Thivenin a également partagé une photo d'elle à l'extérieur. "Aujourd'hui, j'étais de sortie, pas pour la gynécologue ni pour l'hôpital, mais une vraie sortie pour moi, ma première depuis des mois... Ça fait un bien fou, on a acheté la chambre de notre fils, je suis tellement heureuse."