Jessica Thivenin bientôt transformée: nouvelle opération de chirurgie esthétique

Nouvelle opération de chirurgie esthétique en vue pour Jessica Thivenin. La star des Marseillais (W9) a annoncé dimanche 13 septembre 2020 en story sur Instagram s'apprêter à passer sur le billard. Après la poitrine, le nez, les lèvres et le menton, l'épouse de Thibault Garcia souhaite gommer un autre de ses complexes : ses fesses qu'elle juge trop plates.

Bien décidée à augmenter le volume de son postérieur, la jeune femme de 30 ans a pris rendez-vous avec un chirurgien à Dubaï, où elle est installée avec son amoureux Thibault et leur fils Maylone qui fêtera son premier anniversaire en octobre. Et tout est déjà (presque) réglé : Jessica Thivenin aura recours à un lipofilling, opération consistant à prélever de la graisse quelque part pour la réinjecter ailleurs – ici, au niveau de ses fesses – ainsi qu'à des prothèses en silicone.

45 jours au lit après l'opération

"Ça ne va pas être des grosses prothèses, c'est juste pour gagner un peu de volume, assure-t-elle. J'ai les fesses plates, j'ai fait sport pendant des mois et ça a poussé un petit peu. Mais j'ai mangé un peu de tout cet été en France, je n'ai pas fait de sport et c'est reparti." C'est ainsi que jeudi 17 septembre 2020 au matin, la belle passera au bloc. Et la convalescence postopératoire n'est pas à prendre à la légère : Jessica Thivenin est prévenue, elle va devoir passer 45 jours alitée ! "Ce sera un peu la galère, concède-t-elle. Mais après, ce sera comme toutes les opérations, ça fera partie de moi, donc il n'y a rien qui dérange."

Refaire ses fesses est une idée qui lui trotte dans la tête depuis un bon moment. En avril dernier déjà, l'ex-compagne de Julien Tanti révélait sur Instagram avoir demandé, après sa grossesse, à injecter "le gras du ventre" dans ses fesses. "On m'a dit : 'Hors de question, vous venez d'accoucher, il faut vous laisser le temps de vous remettre et, en plus de ça, vous avez été alitée pendant quatre mois, vous risquez une embolie pulmonaire'", avait-elle confié. Presque un an après avoir donné naissance à son petit Maylone, Jessica Thivenin saute le pas !