Jessica Thivenin amincie grâce à la chirurgie ? "Je ne vais pas vous mentir..."

Ce mardi 7 avril 2020 est un grand jour pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Le couple fête les six mois de son fils Maylone. Un grand cap pour le bébé qui a rencontré de nombreux pépins de santé depuis sa naissance. Mais sa maman avait une autre victoire personnelle à célébrer aujourd'hui : elle a retrouvé sa silhouette d'avant la grossesse !

Via sa story Instagram, Jessica Thivenin a partagé une photo dévoilant son ventre plat et ses abdos en béton. "Six mois pile que j'ai accouché et je suis exactement au même poids qu'avant ma grossesse. Je suis tellement contente", a-t-elle annoté sur le cliché. Et d'ajouter quelques minutes plus tard : "Je viens d'essayer un short dans lequel je ne rentrais plus du tout et regardez maintenant ! Ça, c'est la victoire !", lâche-t-elle, offrant au passage une petite danse. Sans surprise, ces images ont impressionné ses millions de followers, qui se sont demandé comment elle avait réussi à perdre ses 12 kilos pris lorsqu'elle était enceinte en si peu de temps.

Face aux nombreux messages reçus, l'ancienne candidate emblématique des Marseillais a livré tous ses secrets : "Je vais être honnête avec vous, j'ai un tempérament à être mince, j'ai également eu beaucoup de soucis avec Maylone, on n'a pas été épargné. On a été vachement tracassé, donc ça m'a fait aussi perdre et après, évidemment, je fais énormément de choses, je n'arrête pas", explique-t-elle d'entrée. Et en effet, Jessica Thivenin reconnaît s'être aidée de compléments alimentaires et autres crèmes amincissantes pour retrouver son corps tonique. "Je me tue aussi à la ventouse tous les jours", précise-t-elle, ce qui lui permet de se débarrasser de sa cellulite : "Les produits minceurs c'est bien, mais il faut aussi faire du manuel." Et bien sûr, elle fait du sport ! "Je fais de la planche, des squats, des abdos... Là, j'ai un coach depuis quelques semaines", détaille-t-elle.

La chirurgie esthétique, son remède miracle ?

Très rigoureuse, l'épouse de Thibault a même réussi à balayer toutes ses addictions, à commencer par les fast food et autres aliments gras et trop sucrés. "Je ne bois plus une goutte de soda, alors que le coca, j'adore ça, mais j'ai complètement arrêté et après, je fais vraiment attention toute la semaine à ce que je mange, sauf le dimanche, c'est le seul jour où on peut kiffer." Un travail de longue haleine pour Jessica Thivenin qui reconnaît ne pas toujours avoir eu le courage de continuer.

Mais aujourd'hui, elle est heureuse que ses efforts payent et, surtout, de pouvoir faire taire les mauvaises langues. "Il y en a qui m'ont dit que j'avais fait une liposuccion ou de la chirurgie esthétique ,mais non. Je ne vais pas vous mentir, j'ai demandé après ma grossesse parce que j'avais du gras au ventre et je voulais l'injecter aux fesses. Et on m'a dit 'hors de question, vous venez d'accoucher, il faut vous laisser le temps de vous remettre et, en plus de ça, vous avez été alitée pendant quatre mois, vous risquez une embolie pulmonaire." Résultat, c'est grâce sa seule motivation que Jessica Thivenin a pu redessiner sa silhouette. "Voilà, j'espère que ça va en motiver certains. On n'a rien sans rien dans la vie", conclut-elle.