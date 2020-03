Jessica Thivenin : Maylone sorti d'hôpital, elle commet une erreur

Jessica Thivenin était en forme ce week-end ! L'ancienne candidate des Marseillais a mis de côté tous ses tracas pour profiter d'une belle soirée avec son époux Thibault Garcia à Dubaï. Le couple s'est octroyé un break en boîte de nuit pour l'anniversaire d'une de leurs amies. Sur Snapchat, la jolie blonde de 30 ans raconte : "On a passé une super soirée hier, on s'est régalé, c'était l'anniversaire de mon amie Célia. Je suis contente, on a fêté ça comme il se devait." La soirée était d'autant plus importante aux yeux du couple puisqu'il s'agissait de la dernière avant bien longtemps... En effet, à l'image des pays européens, dont la France, Dubaï a décidé de fermer tous ses lieux publics et commerces non indispensables afin de stopper la propagation du coronavirus à travers le monde.

"Hier c'était aussi la dernière soirée en boîte de nuit à Dubaï, les boîtes de nuit ferment, je pense que les restos vont suivre, les centres commerciaux... Ça va faire un petit peu comme la France. Je pense que ce n'est pas plus mal, il y a trop de gens qui prennent les choses à la légère, il faut vraiment rester chez soi. Hier je vous jure, la boîte de nuit, c'était n'importe quoi. Dès qu'on prenait un verre, on se désinfectait les mains, au moins 450 fois dans la soirée. On voulait quand même fêter l'anniversaire de mon amie, mais c'était la dernière fois qu'on sortait, on a vraiment pris des précautions."

Outre ses bons souvenirs, Jessica Thivenin a également gardé quelques désagréments physiques de cet anniversaire comme elle finit par l'indiquer. "Je dois vous dire la vérité, aujourd'hui, j'ai mal à la gorge, hier j'ai fumé. Erreur, car sinon je n'aurais pas mal à la gorge et tout irait bien dans ma vie. Tout ça pour vous dire que je regrette d'avoir fumé hier, je suis au bout de ma vie, ma bouche est dégueulasse...", se désole-t-elle. Reste tout de même une bonne nouvelle : Maylone est rentré à la maison ! En effet, après avoir passé un nouveau séjour à l'hôpital à cause d'une bronchiolite, le petit garçon de 5 mois a retrouvé la forme. "Le vrai bonheur, c'est celui-là", a-t-elle confié avec son bambin lové dans ses bras. Pourvu que ça dure !