Jessica Thivenin, son fils hospitalisé : "On rentre à la maison bientôt !"

Depuis plus d'une semaine maintenant, Jessica Thivenin et sa petite famille sont de retour à l'hôpital. Alors qu'on pensait que son fils Maylone (5 mois) allait mieux après les grosses frayeurs qu'il a pu causer à ses parents depuis sa naissance, le bébé a malencontreusement contracté une bronchiolite. Alors qu'il est placé sous oxygène depuis son arrivée, son état ne semblait pas s'arranger au fil des jours. Du moins jusqu'à aujourd'hui.

En effet, ce jeudi 12 mars 2020, Jessica Thivenin a eu le plaisir d'annoncer que Maylone était sur la voie de la guérison. Via ses story Instagram, la jeune maman de 30 ans, qui est malgré tout toujours contrainte de porter un masque, explique : "Bon, des nouvelles aujourd'hui ! Maylone va beaucoup mieux, j'ai pu lui faire des câlins, le porter... Ils ont changé l'oxygène et enlevé quelques tubes. Maintenant, il lui en reste deux petits dans le nez. Voilà, je suis trop contente."

De plus, le petit garçon va pouvoir quitter sa chambre où il était surveillé 24h sur 24 par des infirmiers par précaution. Une décision qui laisse penser que son séjour à l'hôpital ne devrait plus être long. "Il va repasser à l'étage en haut. On rentre à la maison bientôt, ça veut dire ! On est trop content. Et voilà, on a annulé tous nos déplacements qu'on devait faire, nos voyages, et puis on va faire attention à notre petit bonhomme qui est fragile", a ajouté avec soulagement Jessica Thivenin. De bonnes nouvelles qui permettent au couple de se reposer un peu. Ainsi, la nuit dernière, la jeune femme et Thibault sont rentrés dormir chez eux pour revenir en forme de bon matin. "Quand on rentre dormir à la maison et qu'on revient le lendemain, on se rend compte de l'évolution. C'est le point positif. C'est chiant de ne pas dormir avec lui, mais je vous jure que, quand on revient, il y a toujours une grosse évolution." Les pépins de santé de Maylone ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir...