Jessica Thivenin a vécu un "cauchemar" : nouvelle grosse frayeur avec Maylone

Jessica Thivenin a connu une nouvelle frayeur lundi 10 février 2020. Sur son compte Snapchat, la candidate emblématique des Marseillais a révélé que son fils Maylone (né le 7 octobre 2019) ne faisait que pleurer sans qu'elle ne sache pourquoi.

"Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne comprends pas ! Il ne pleure pas comme quand il souffre de coliques, donc je ne pense pas que ce soit ça. Mais le truc c'est qu'il bave énormément, je lui change de bavoir quasi toutes les heures comme il est trempé... Je ne sais pas trop, il fait peut-être ses dents mais comme il a seulement quatre mois et pas six je sais pas", a-t-elle tout d'abord confié à ses abonnés. Inquiète, l'épouse de Thibault Garcia a expliqué qu'elle avait pris un rendez-vous en urgence avec le pédiatre car il n'arrêtait pas de hurler et n'arrivait pas à dormir.

Quelques heures plus tard, Jessica a donné des nouvelles de son fils. "Ça a été très dur cet après-midi. Je suis partie seule avec mon fils chez la pédiatre. (...) Tout allait bien, on a pris la voiture. Tout d'un coup, on est arrivé sur la six voies, une grosse autoroute, et il s'est mis à hurler. Je l'ai vu devenir rouge et d'un coup, il a vomi. Je l'ai regardé dans le rétro, il vomissait mais il ne l'avalait pas. Il a continué à hurler", a-t-elle poursuivi. Elle s'est donc mise sur le côté malgré les nombreux klaxons des autres conducteurs. Mais, "impossible de le calmer".

Véritable "cauchemar" pour Jessica Thivenin

Jessica Thivenin a accéléré un peu pour arriver rapidement à l'hôpital. Maylone a de nouveau vomi et a commencé à avoir du mal à respirer, de quoi l'inquiéter davantage. "Il a vomi trois fois, il a hurlé tout le long, je n'avais pas réussi à le calmer, j'étais seule au monde. J'étais au plus mal de ma vie, c'était un cauchemar", a ajouté la belle blonde de 30 ans. Mais, au moment d'arriver devant le pédiatre, il était "mort de rire". "Et il va bien, on m'a dit qu'il n'avait rien", a-t-elle déclaré. Mais, au moment de retourner dans la voiture, il a de nouveau "hurlé à la mort". Elle est donc retournée à l'hôpital et a réussi à le calmer avec l'aide d'une infirmière. Elle en a profité pour rentrer chez elle en espérant que cette situation ne se reproduirait pas.

Si Jessica Thivenin était autant inquiète, c'est parce que son fils lui a déjà fait de belles frayeurs. Après son accouchement, Maylone a dû être opéré pour une atrésie de l'oesophage. Fort heureusement, la jolie famille avait pu rentrer chez elle après plusieurs jours de stress intense. Thibaut et elle ont de nouveau craint pour la vie de leur bébé en novembre dernier. La jeune maman expliquait que Maylone devait prendre des médicaments car il s'étouffait à chaque fois qu'il mangeait : "D'un coup il n'arrive plus à respirer, il est en train de boire et d'un coup il s'arrête, il ouvre les yeux en mode : "Aide-moi ! Aide-moi !" Alors on le prend, on essaye de le rassurer... Il a un traitement pendant trois mois et j'espère que ça va aller mieux parce que ça me fait trop de la peine qu'il s'étouffe à tous les biberons."

Un mois plus tard, elle avait révélé après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux que Maylone avait frôlé la mort. Lors d'une soirée au restaurant, Maylone était devenu tout bleu après avoir pris son biberon et ne respirait plus. Sur le chemin de l'hôpital, Jessica avait pensé à lui prodiguer les gestes de premier secours. Elle avait ainsi pu le sauver, mais son fils avait tout de même subi une nouvelle opération. "Après sa première opération, le lait passait mal et là, il est remonté et est passé par la trachée. Tout s'est arrêté, du coup, et il a fallu qu'on l'opère. L'opération s'est bien passée hier. On m'a dit qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je ne veux absolument pas que ça recommence", avait-elle notamment expliqué.