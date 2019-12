Jessica Thivenin : Maylone hospitalisé après avoir frôlé la mort, elle raconte

Le mystère est enfin levé ! Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia sont de retour sur les réseaux sociaux après une absence de plusieurs jours. Un silence qui a beaucoup inquiété leurs fans mais dont on connaît aujourd'hui la raison.

"Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'écrire pour me dire : "On n'a pas de nouvelles de Jessica et Thibault." Ne vous inquiétez pas, vous en aurez bientôt. Je ne peux rien vous dire", avait précédemment déclaré Jarry, qui avait croisé le couple quelques jours avant sa disparition de la Toile. Le 10 décembre 2019, on apprend enfin ce qu'il s'est passé. Après avoir posté une inquiétante photo, Jessica a brisé le silence sur Snapchat. "Désolée pour le silence, mais c'était trop dur de parler à ce moment-là. Il fallait qu'on attende que tout soit fini, qu'on soit enfin à la maison. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé et je veux aussi vous faire passer un message important : apprenez les gestes de premiers secours, c'est hyper important. Heureusement qu'on les avait appris", a confié la belle blonde dans un premier temps.

Du sang est sorti de sa bouche...

Elle a explique alors que l'incident s'est déroulé lors d'une soirée au restaurant. Après avoir nourri Maylone, elle lui a fait faire son rot, comme d'habitude. "Il est devenu tout bleu, tout violet. J'ai commencé à paniquer. Je l'ai donné à Thibault parce que je ne savais pas quoi faire. Lui non plus ne savait pas, on était paniqué. D'un coup, des bulles sont sorties de sa bouche, puis du sang. On s'est dit que c'était fini. On a couru pour prendre un taxi pour se rendre à l'hôpital, ça criait autour de nous. J'ai demandé à Thibault comment il allait, il m'a répondu qu'il était mort, qu'il ne respirait plus. Je lui ai demandé de me le passer, je l'ai allongé dans le taxi, j'ai ouvert sa chemise pour voir s'il respirait et ce n'était pas le cas. J'ai pensé à faire un massage cardiaque et ça a marché. Je l'ai entendu respirer. On est arrivé aux urgences et il était réveillé", a-t-elle poursuivi, en larmes. Il est ensuite resté sous surveillance et a passé plein de test avant de subir une opération. Ces images, la jeune maman ne pourra jamais les oublier.

"Après sa première opération [pour une atrésie de l'oesophage, NDLR], le lait passait mal et là, il est remonté et est passé par la trachée. Tout s'est arrêté du coup et il a fallu qu'on l'opère. L'opération s'est bien passée hier. On m'a dit qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je ne veux absolument pas que ça recommence", a conclu Jessica Thivenin.

De son côté, Thibault a aussi brisé le silence et a évoqué "le moment le plus dur de leur vie". Il a remercié son épouse qui a sauvé leur bébé et a précisé qu'aujourd'hui, Maylone allait mieux. "Il a encore subi une chirurgie de l'oesophage. On est encore sous le choc", a-t-il précisé.

La dernière fois que le couple avait décidé de ne plus rien poster sur Instagram et Snapchat, c'est lorsque son fils Maylone est né le 7 octobre 2019. Ils avaient décidé de s'absenter afin de se concentrer sur leur famille car leur petit garçon avait dû être opéré en urgence. Seule différence avec cette nouvelle éclipse sur les réseaux sociaux, ils avaient prévenu leurs followers.