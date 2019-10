Jessica Thivenin maman : Son fils Maylone est sorti de l'hôpital, les photos !

Voilà une nouvelle que Jessica Thivenin et Thibault Garcia attendaient depuis le 7 octobre, date de la naissance de leur fils Maylone. Après un début de vie compliqué, le bébé de nos deux Marseillais est enfin sorti de l'hôpital. Un bonheur que les parents ont partagé sur les réseaux sociaux.

"Je ne me suis pas maquillée pour rien", lance la jolie blonde sur Spnachat. Et en effet, mardi 22 octobre 2019, soit quinze jours après sa naissance, Maylone rentre chez lui. Après avoir été contraints de retourner chercher le siège auto pour bébé dans la voiture (Jessica Thivenin et Thibault Garcia étaient si impatients de rentrer avec leur fils qu'ils ont oublié l'essentiel...), Maylone a enfin respiré l'air frais. "C'est parti pour ta meilleure vie", a écrit le papa en légende d'une photo postée sur Snapchat. C'est ensuite à l'arrière de la voiture, aux côtés de sa maman que le bébé a pris place.

Terminée la valse des infirmières, le petit garçon qui a subi une opération pour une atrésie de l'oesophage arrive à présent à se nourrir avec un biberon et n'a plus du tout besoin de sonde (la dernière sonde a été retirée lundi 21 octobre). Un soulagement pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia qui ont déjà dû attendre longtemps avant de pouvoir prendre leur fils dans leurs bras.

Hier, dans un post Snapchat, Jessica Thivenin faisait part de sa plus grande douleur : voir la chambre de son fils vide. D'ailleurs, elle a fait condamner cette pièce de sa maison. "Sa chambre est prête depuis des semaines. Je suis honnête avec vous, sa chambre est condamnée. La porte est fermée à clef. On n'y va pas. Tout simplement parce que ça me fait trop de peine. J'avais fait sa valise pour l'hôpital quand j'ai été accoucher. J'ai défait sa valise en rentrant de l'hôpital. Quand il a fallu tout défaire dans sa chambre, remettre tout en place, ça a été un moment très difficile pour moi. Je n'ai jamais rouvert cette porte. Je n'y vais pas", avait-elle raconté.

Mais tout ça fait à présent partie du passé. La jeune femme et son mari vont enfin pouvoir goûter aux biberons et câlins nocturnes !