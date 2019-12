Jessica Thivenin : Maylone hospitalisé ? Ce message qui sème le doute

C'est un soulagement en demi-teinte pour les abonnés de Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux, la belle a finalement brisé le silence mardi 10 décembre 2019. Au travers d'un message énigmatique, elle y donne des nouvelles à ses fans, qui commençaient sérieusement à s'inquiéter...

Sur ses comptes Snapchat et Instagram, la jeune maman a publié une simple photo où l'on peut apercevoir Maylone accompagné de sa peluche Winnie L'Ourson. En légende, elle écrit simplement : "Fini. On rentre à la maison. Merci mon dieu." Sans apporter de précision supplémentaire pour le moment, Jessica Thivenin révèle ainsi que sa petite famille va bien mais laisse penser que leur bout de chou aurait eu quelques problèmes... Maylone aurait-il encore été victime d'étouffements comme il y a peu ?

En effet, opéré en urgence de l'oesophage après sa naissance, Maylone a quelques petits problèmes pour manger. Régulièrement, le bébé s'étouffe lorsqu'il veut manger trop vite. Le 17 novembre 2019, Jessica Thivenin se confiait sur Snapchat : "D'un coup il n'arrive plus à respirer, il est en train de boire et d'un coup il s'arrête, il ouvre les yeux en mode : 'Aide-moi ! Aide-moi !' Alors on le prend et on essaye de le rassurer..."

Pour pallier ces difficultés, Maylone doit suivre un traitement médicamenteux pendant quelque temps. "Il a un traitement pendant trois mois et j'espère que ça va aller mieux parce que ça me fait trop de la peine qu'il s'étouffe à tous les biberons", se désolait la jeune maman de 29 ans sur les réseaux.

En attendant d'avoir de savoir exactement ce qu'il s'est passé, souhaitons beaucoup de courage aux deux amoureux et au petit Maylone.