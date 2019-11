Jessica Thivenin maman : elle raconte enfin son accouchement

Pour la première fois depuis son accouchement le 7 octobre 2019, Jessica Thivenin raconte comment elle a vécu la naissance de son fils Maylone. Sur Snapchat, la jeune maman de 29 ans raconte avec émotion ce moment qui a bouleversé sa vie à tout jamais. "Des fois je me rappelle quand j'avais peur d'accoucher... Au final, c'était le plus beau moment de ma vie. C'était tellement intensif de sentiments et d'amour. J'avais mon chéri il me regardait, il me tenait la main et quand je poussais, c'était juste magique. Franchement, j'aimerais revivre mon accouchement tous les jours de ma vie. J'ai adoré accoucher."

Malgré tout, elle rappelle que ce jour a été "le plus beau et le pire de ma vie, en même temps". En effet, Jessica et son mari Thibault Garcia ont découvert à la naissance de leur fils que celui-ci souffrait d'une atrésie de l'oesophage. Leur nouveau-né avait dû être opéré en urgence pour rester en vie. Après quelques jours en soins intensifs, Maylone était finalement tiré d'affaire et en pleine santé.

N'ayez pas peur

L'ancienne candidate des Marseillais tient également à rassurer toutes les futures mamans qui sont sur le point d'accoucher :"Les filles vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'ayez pas peur. C'est normal d'avoir peur mais c'est que du positif." Comblée depuis le retour de son bébé à la maison, elle évoque toutefois les nouvelles difficultés qui incombent à une mère :"Le seul point négatif c'est que je comprends que c'est un stress. On s'est rendu compte que toute notre vie, on allait avoir peur pour lui." Une peur commune à tous les parents mais qui n'altère cependant en rien la joie et le bonheur d'avoir des enfants selon Jessica.