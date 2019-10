Jessica Thivenin : La santé de Maylone rassurante, elle donne des nouvelles

Jessica Thivenin et son mari Thibault Kuro ont enfin vu le bout du tunnel. Après la fin de grossesse compliquée de la candidate des Marseillais (W9) et le souci de santé de leur fils Maylone, né le 7 octobre 2019, les jeunes parents ont pu rentrer à la maison avec leur bébé le 22 octobre. Depuis, ils partagent leur nouvelle vie à trois, sur Snapchat. Ce mercredi 23 octobre, la belle blonde de 29 ans a évoqué le poids de sa merveille.

Alors qu'elle faisait du peau à peau avec Maylone afin de l'apaiser, Jessica Thivenin a confié que, depuis son opération pour une atrésie de l'oesophage, il prenait du poids. De quoi la rassurer et la rendre fière. "Je suis très fière de Maylone parce qu'il a grossi. Il est né à 2,190 kilos. Il avait perdu un peu de poids parce qu'il ne pouvait pas se nourrir avant l'opération, donc il était redescendu à 2 kilos. Et là il est à 2,460 kilos. C'est un monsieur très costaud, je suis très fière de lui", a-t-elle confié. Elle a ensuite une fois de plus remercié ses fans pour leur soutien indéfectible.

Avant cela, Jessica Thivenin a poussé un coup de gueule. La raison ? Certains internautes ont jugé bon de créer des faux comptes Instagram à son fils. "Il y a des choses qui me tendent. Je n'en ai pas parlé pendant que mon fils était à l'hôpital, mais il y a des comptes qui s'appellent Maylon officiel, Maylone Garcia ou Maylone Thivenin, mais en fait il n'a pas de compte. Ça me tend tous les gens qui font ça. Vous êtes bêtes ! C'est un manque de respect envers Thibault et moi. On était à l'hôpital quand il y avait déjà des faux comptes, alors n'hésitez pas à signaler tous ces faux comptes c'est grave", s'est-elle indignée. Elle a ensuite repris son calme pour faire des révélations sur leur première nuit (peu reposante) avec Maylone ou pour dévoiler sa chambre et une partie de son visage au passage.

Ces derniers mois ont été compliqués à vivre pour Jessica Thivenin et Thibault. En juin dernier, la jeune femme avait subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme) et avait été contrainte de rester alitée. Elle a accouché le 7 octobre dernier, mais n'a malheureusement pas pu rester longtemps avec son fils à cause de "complications". Une semaine après son accouchement, son mari et elle ont dévoilé que Maylone avait été opéré pour une atrésie de l'oesophage. Après avoir vécu avec des tuyaux durant plusieurs jours, le nourrisson a enfin été libéré il y a quelques jours et il a pu rentrer chez lui.