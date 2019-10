Jessica Thivenin maman en colère : gros coup de gueule pour protéger son fils

Mardi 22 octobre 2019, Jessica Thivenin, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone ont vécu leurs premiers instants à trois chez eux. Heureuse de passer chaque minute avec son bébé né le 7 octobre et qui a dû subir une opération pour une atrésie de l'oesophage, la star de télé-réalité a profité d'un temps calme pour passer un coup de gueule plus que légitime.

Après avoir passé de longues journées à s'inquiéter pour la santé de son fils, Jessica Thivenin ne veut plus voir n'importe quoi être posté concernant son bébé sur les réseaux sociaux. La belle blonde a donc pris la parole sur Instagram et Snapchat afin de partager la colère qu'elle intériorisait depuis déjà longtemps. "Il y a des choses qui me tendent. Je n'en ai pas parlé pendant que mon fils était à l'hôpital mais il y a des comptes qui s'appellent Maylon officiel, Maylone Garcia ou Maylone Thivenin mais en fait il n'a pas de compte. Ça me tend tous les gens qui font ça. Vous êtes bêtes ! C'est un manque de respect envers Thibault et moi quand. On était à l'hôpital quand il y avait déjà des faux comptes alors n'hésitez pas à signaler tous ces faux comptes c'est grave", a-t-elle déclaré.



Comme c'est le cas de Nabilla, qui a expliqué hier pourquoi elle n'expose pas son fils Milann et pourquoi il n'aura jamais de compte Insgtagram, Jessica Thivenin et Thibault Garcia veulent préserver le plus possible leur enfant de leur célébrité. Un choix que n'ont pas fait d'autres Marseillais comme Carla Moreau et Kevin Guedj pour leur fille Ruby ainsi que Julien Tanti et Manon Marsault avec Tiago.