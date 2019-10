Carla Moreau accusée de ne pas respecter sa fille par une star de télé-réalité

Plus de quinze jours après sa naissance, Ruby, la fille du couple phare des Marseillais (W9), Carla Moreau et Kevin Guedj, est devenue une véritable star des réseaux sociaux. En effet, toute la Toile peut admirer sa frimousse depuis le 13 octobre 2019, date à laquelle ses parents lui ont créé son propre compte Instagram. Mais cette initiative qui soulève beaucoup de critiques n'est pas au goût de tout le monde...

Raphaël Pépin, ancien candidat des Anges de la télé-réalité (NRJ12), s'est insurgé sur Snapchat, le 17 octobre 2019. Devant la caméra, il n'a pas caché son agacement face à cette nouvelle mode : "Les candidats de télé-réalité qui ont des enfants et qui leur font des Instagram... Mais sur la tête de ma mère, vous ne respectez pas votre enfant !", s'est-il énervé avant de continuer de plus belle "Je n'en peux plus, je suis obligé de le dire... Ils le font tous ! En fait, un enfant, ça se protège !"

Au volant de sa voiture, le compagnon de Tiffany (finaliste de Koh-Lanta 2017) fulmine : "Mais franchement dans quel monde on vit ? Ils ont 2 mois, les gamins, ils leur font un Instagram ! Mais arrêtez ! Kylie Jenner, Kim Kardashian, elles ne se sont pas permis de le faire... Et vous, vous le faites ! Pour gagner 300, 400 euros en plus ? Mais sur la vie de ma mère, c'est honteux !"

Pour rappel, Carla Moreau et Kevin Guedj avaient choisi de garder leur petite Ruby anonyme pendant un certain temps : "Pour l'instant, on ne souhaite pas dévoiler son visage sur les réseaux sociaux. On a décidé de la garder encore un peu pour nous. Ça arrivera un jour, évidemment. On ne va pas la cacher éternellement, mais pour l'heure, on veut la protéger", avait déclaré la jeune maman de 22 ans. Finalement, trois jours plus tard, alors que la vidéo de son accouchement était diffusée sur 6play, Carla Moreau avait enfin dévoilé le visage de sa fille sur les réseaux. Aujourd'hui, Ruby comptabilise plus de 434 000 followers.

Mais le discours accusateur de Raphaël Pépin n'est pas clairement dirigé contre les parents de Ruby. Il pourrait donc également s'adresser à Manon Marsault et Julien Tanti, eux aussi candidats des Marseillais, puisque le couple a accueilli un petit Tiago, il y a maintenant plus d'un an et s'est empressé de lui créer un compte Instagram.