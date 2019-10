Carla Moreau maman : elle dévoile enfin le visage de sa fille !

Un grand moment pour les fans du couple qui suivent les aventures de Ruby depuis maintenant deux semaines. D'autant plus que le 10 octobre 2019, Carla Moreau avait révélé dans une interview accordée à Télé Loisirs qu'elle ne souhaitait pas montrer le visage de sa fille pour le moment : "On a décidé de la garder encore un peu pour nous. Ça arrivera un jour, évidemment. On ne va pas la cacher éternellement, mais pour l'heure, on veut la protéger", se confiait-elle.

Dans cet entretien, la jeune femme précisait également qu'elle comptait ouvrir un compte Instagram pour sa fille : "Oui, je pense que je vais lui en ouvrir un. J'aurai trop envie de partager ses petits looks, les tenues que je vais lui faire. Je ne sais pas encore quand. Mais pour le moment, on vit sur un petit nuage tous les trois à Marseille et on a envie de garder ça pour nous."

C'est désormais chose faite puisque, comme le petit Tiago avant elle, bébé Ruby a sa propre page officielle depuis le dimanche 13 octobre 2019 ! Et c'est dans un nouveau post que Carla Moreau a annoncé la nouvelle à ses 2,4 millions d'abonnés : "Ma Princesse des îles Ruby a son Instagram pour vous raconter tout son univers... Love You !" En photo, on peut à nouveau voir le visage de la petite, toute mignonne avec son ruban orange dans les cheveux et son pyjama à coeurs.

Avec un total de 290 000 followers en l'espace de quelques heures seulement, on peut dire que Ruby est déjà une star !