Carla Moreau (Les Marseillais) maman : Kevin évoque son accouchement "intense"

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau a accouché de sa fille Ruby, fruit de ses amours avec Kevin Guedj. Très vite, les deux candidats des Marseillais (W9) ont annoncé la bonne nouvelle à leurs fans, sur Instagram. "Notre Princesse Ruby est née cette nuit à 5h45 je te promet de t'aimer de te rendre heureuse pour tout le restant de ta vie .. nous sommes à présent une famille à 3. Merci à mon chéri qui a été aussi le plus courageux de tous les hommes Kevin je vous aime tellement", a écrit la belle blonde de 22 ans, tel quel, en légende d'une photo de sa petite famille. Son compagnon a quant à lui partagé : "Nous avons le plaisir de vous présenter la petite RUBY GUEDJ, notre petite princesse est née le 01/10/2019 a 05:45. Elle pèse 3.150 kg et elle fait déjà le bonheur de ses parents. Et un grand bravo à ma femme d'amour @carlamoreau_____ qui a été exceptionnelle tout le long de cette grossesse et dans ces dernières heures de 'finish' où elle a été d'un courage hors norme. Je vous aimes mes princesses."

Le beau brun de 29 ans a ensuite partagé son bonheur à travers des stories. Après avoir une fois de plus félicité Carla pour son courage, il a déclaré : "C'était incroyable. C'était intense, c'était... pffiou... (...) C'est un génie cette dame-là. On a toujours pas dormi depuis cinq heures du matin donc je suis obligé de mettre des filtres." Il a ensuite dévoilé des vidéos sur lesquelles il porte avec une grande fierté sa fille, sous les yeux amoureux de sa compagne.

Fait amusant, Ruby est née le jour où l'épisode des Marseillais VS le reste du monde dans lequel Carla et Kevin ont annoncé son prénom à leurs amis était diffusé. "C'est Carla qui a choisi, c'est ma femme, je l'aime. Elle a toujours dit, depuis qu'elle est petite, si j'ai une fille je l'appellerai Ruby. Elle me fait le plus beau cadeau du monde avec cet enfant. Je lui donne ce cadeau. Ça lui fait plaisir et je trouve ce prénom magnifique. Donc j'aime déjà ma petite Ruby", a précisé le jeune papa.

Comme Manon Marsault et Julien Tanti, parents du petit Tiago (1 an), Carla et Kevin ont accepté d'être filmés lors de la naissance de leur fille. Leur émission Carla + Kévin = Bébé Ruby sera prochainement diffusée sur 6Play.