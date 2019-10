Carla Moreau maman : elle révèle pourquoi elle cache le visage de son bébé

Carla Moreau et Kevin Guedj, couple phare des Marseillais, ont accueilli leur petite Ruby le 1er octobre 2019. Un heureux événement qui a chamboulé leur vie privée, mais aussi leur vie sociale puisque les amoureux mitraillent désormais leurs abonnés de photos de famille. Pour autant, le visage de leur poupée est, à ce jour, resté caché... Carla Moreau révèle pourquoi, dans une interview accordée à Télé Loisirs.

"Pour l'instant, on ne souhaite pas dévoiler son visage sur les réseaux sociaux. On a décidé de la garder encore un peu pour nous. Ça arrivera un jour, évidemment. On ne va pas la cacher éternellement, mais pour l'heure, on veut la protéger", se confie la jeune maman de 22 ans qui a vécu un accouchement compliqué.

Une décision qui peut paraître contradictoire quand on sait que les heureux parents ont prévu le tournage d'une télé-réalité centrée sur leur petite famille. Cette dernière, intitulée Carla + Kevin = Bébé Ruby, doit d'ailleurs être prochainement diffusée sur 6play. Mais alors, est-il prévu que leur merveille montre le bout de son nez à cette occasion ? "Pas forcément même si on a fait beaucoup de choses par rapport à elle dans cette télé-réalité. Ça me tient à coeur que les gens qui nous suivent la voient. Même moi j'ai hâte de revivre tous ces moments. Hormis ça, on veut la protéger un petit peu. On montrera son visage en temps voulu", tempère Carla Moreau.

À l'image du petit Tiago, 1 an, fils de Manon Marsault et Julien Tanti, Ruby risque même fortement d'avoir son propre compte Instagram : "Oui, je pense que je vais lui en ouvrir un. J'aurai trop envie de partager ses petits looks, les tenues que je vais lui faire. Je ne sais pas encore quand. Mais pour le moment, on vit sur un petit nuage tous les trois à Marseille et on a envie de garder ça pour nous", déclare la jeune femme.

Que les fans se rassurent, on verra la frimousse de Ruby très prochainement !