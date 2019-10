Carla Moreau maman : fête extravagante pour son bébé, les Marseillais présents

Rentrés de la maternité depuis le dimanche 6 octobre, les heureux parents Kevin Guedj et Carla Moreau, candidats des Marseillais (W9), n'en finissent plus de gâter leur merveille, Ruby, née le 1er octobre 2019 ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont hâtés de prévoir un joli événement : 48 heures seulement pour réunir gâteaux, bonbons et autres décorations roses et blanches !

Une fois de plus, c'est "en famille" qu'ils ont célébré leur petite Ruby, entourés de tous leurs amis et acolytes de télé-réalité ! On a ainsi pu voir que beaucoup de Marseillais avaient répondu présents à l'invitation du couple, notamment Paga et Benjamin Samat. Mais aussi le premier couple de la télé-réalité à être devenus parents : Julien et Manon Tanti. Ils étaient bien sûr accompagnés de leur petit Tiago (1 an), qui a lui aussi profité de cette fête extravagante.

Multiples gâteaux, ballons en tous genres, fleurs, mini boissons... le tout en rose pour faire honneur à Ruby. En story, Carla Moreau a remercié l'agence qui a tout organisé. Il faut dire qu'elle a relevé un sacré défi, en organisant tout en à peine deux jours !