Carla Moreau maman : sa fille gâtée, le cadeau exorbitant de Jessica Thivenin

Elle née depuis à peine une semaine et elle est déjà pourrie gâtée ! Après le cadeau hors de prix de la belle Maëva (des Louboutins à 212 euros), la petite Ruby, née le 1er octobre 2019, a reçu un nouveau cadeau, d'un prix encore plus exorbitant !

Jessica Thivenin et son chéri Thibault Kuro ont créé la surprise depuis Dubaï. En effet, elle-même enceinte et presque à terme, Jessica n'a pas pu se rendre en France, mais elle a tenu à offrir un cadeau à la petite princesse. Et elle a frappé encore plus fort que Maëva, puisqu'elle lui a offert un survêtement Givenchy d'une valeur de 265 euros !

Il faut dire qu'une nouvelle arrivée dans la famille des Marseillais (W9), ça se fête en grande pompe ! C'est donc un véritable défilé auquel on a assisté à la maternité, pour rendre visite à Carla et à sa petite merveille. Les amis du couple se sont pressés au chevet de la jeune maman de 22 ans, qui a subi un accouchement difficile, pour lui apporter leur soutien.

Sur Instagram, Kevin Guedj, a tenu à remercier tous les Marseillais venus prendre des nouvelles : "Merci à toute ma famille des Marseillais pour leur soutien. Ils ont été tout le temps là pour nous. Ils nous ont appelés tous les jours. Même Jessica qui est enceinte à l'autre bout du monde. On l'a eue tout le temps au téléphone. Paga, Maëva, Julien et Manon [parents d'un petit Tiago, NDLR], Nacca, Greg, Benjamin, etc. Merci à tous d'avoir été là pendant ces moments de joie", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Depuis, les jeunes parents ont quitté la maternité avec leur petite fille en pleine forme et une valise de cadeaux déjà bien remplie ! Un retour à la maison sous le signe des réjouissances puisqu'une fête a été organisée chez eux pour souhaiter la bienvenue à Ruby. Au programme : ballons, fleurs, gâteaux et autres gourmandises. Bien sûr le tout en rose et blanc !