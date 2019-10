Carla Moreau (Marseillais) maman : le cadeau hors de prix de Maeva pour sa fille

Depuis le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Ruby. Après un accouchement "difficile" et "compliqué" selon le candidat des Marseillais, la maman de 22 ans se remet doucement de la naissance de sa fille. Tous venus admirer le nouveau bébé, les amis du couple défilent dans la chambre d'hôpital. Après Julien Tanti et sa femme Manon Marsault, Paga et Greg, c'est au tour de Maëva Ghennam de rendre visite à l'enfant prodige. Une arrivée en fanfare qui a été filmée par Kevin Guedj, qui a raconté en story : "Maëva est venue et évidemment, elle a fait un cadeau. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme cadeau ?"

Elle est trop belle

Adepte des chaussures à semelles rouges, l'ex de Nacca a fait une énorme surprise à la petite fille... Sa première paire de Louboutin ! Kevin a déclaré en story, amusé : "J'ai cru qu'elle lui avait offert des talons. Elle ne sait même pas encore marcher mais elle porte déjà des Louboutin". Que le papa se rassure, il s'agit d'une paire de chaussures pour bébés (sans talons). Un cadeau décidément à l'image de sa chère tata.

Déjà complètement fan de sa nièce, Maëva a déclaré, via son compte Instagram, n'avoir jamais vu de bébé si beau "de toute sa vie". Elle a écrit : "C'est le plus beau des bébés que j'ai jamais vu de ma vie. Elle est trop belle. (...) Je vous jure qu'elle est vraiment trop trop belle".