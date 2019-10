Carla Moreau maman en larmes : premières images de son accouchement

Depuis la naissance de leur fille Ruby le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj semblent sur un petit nuage et apprennent à pouponner (toujours entourés de leurs collègues des Marseillais). Tout comme Manon Marsault et Julien Tanti qui avaient partagé la naissance de leur fils Tiago à la télévision, l'accouchement de Carla Moreau sera disponible sur 6play à partir du 12 octobre 2019.

Je me languis trop de voir ça

Très heureuse, la candidate des Marseillais VS le reste du monde partage les premières images du tournage sur Instagram et commente : "Les amis nous pouvons enfin vous faire partager tous ces moments qui ont bouleversé notre vie à tout jamais... J'espère que vous avez aussi hâte que nous de voir ces images. Bienvenue princesse Ruby. Tic Tac.. ! Rendez-vous demain à partir de 8h sur 6play pour visionner notre nouvelle vie à trois."

L'occasion inespérée de découvrir l'arrivée de Ruby, "trop trop belle" selon la BFF de Carla, Maëva Ghennam. Dans ces premières images, on peut même voir le papa verser quelques larmes au moment de l'accouchement. Un grand moment de télévision que les nombreux fans du couple attendent avec impatience. Sur Instagram, l'ex de Julien Bert explique : "Vous allez pouvoir découvrir tous les épisodes. (...) Je me languis trop de voir ça demain, ça va être un énorme souvenir pour nous de revivre tous ces moments. Même en voyant le générique, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'était il n'y a pas si longtemps."

L'intégralité des épisodes de Carla + Kévin = Bébé Ruby seront disponibles à partir du 12 octobre 2019, 8h sur 6Play.