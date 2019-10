Nabilla maman : Confidences sur Milann et son absence des réseaux sociaux

Depuis le 11 octobre 2019, Nabilla et Thomas Vergara, anciens candidats des Anges de la télé-réalité (NRJ12), sont les heureux parents d'un petit Milann. Une semaine après son accouchement par césarienne, la jeune starlette a avoué avoir vécu un baby blues et souffrir encore un peu de son opération. En revanche, elle est complètement gaga de son fils et partage régulièrement des moments de cette nouvelle vie à trois sur les réseaux.

Énormément sollicitée par ses followers sur la question de l'exposition de son bébé, Nabilla a cependant tenu à mettre les choses au clair, mardi 22 octobre 2019 via Snapchat : "Son père et moi, on a décidé de ne pas le montrer pour l'instant. Mon fils a 11 jours. Tout ce qu'on veut c'est le préserver au maximum", explique-t-elle calmement. Soucieuse de rassurer ses fans, elle continue "On a toujours tout partagé avec vous, on est vraiment présents sur les réseaux depuis des années et ça ne va pas changer."

À l'inverse d'autres bébés issus de la télé-réalité, comme Ruby, fille de Carla Moreau et Kevin Guedj, ou encore le petit Tiago, fils de Manon Marsault et Julien Tanti, Nabilla a choisi de ne pas ouvrir de compte Instagram à son bout de chou : "Par contre, on ne va pas lui créer de compte Instagram. Les parents qui le font, on respecte ça à fond, il n'y a pas de souci, mais nous, on a choisi de l'exposer le moins possible. Bien entendu, mon fils sera tout le temps avec moi, il fait partie de ma vie. On en est fiers, il est magnifique sauf qu'on va essayer de le préserver un maximum ", conclut-elle.

Les jeunes parents ont quitté la maternité avec leur merveille depuis le 16 octobre 2019. Les derniers jours de la grossesse de Nabilla ont été particulièrement compliqués. La jeune femme de 27 ans avait même été transférée d'urgence à l'hôpital à cause de nombreuses contractions trop douloureuses. Après être restée silencieuse un bon moment au point de donner lieu à plusieurs rumeurs, la starlette partage aujourd'hui avec grand plaisir son bonheur récent.