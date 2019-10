Nabilla Benattia maman et victime d'un baby blues ? "Je n'étais pas très bien"

Depuis la naissance de son fils Milann le 11 octobre 2019, Nabilla Benattia ne s'est pas vraiment exprimée sur les réseaux sociaux. C'est surtout son mari Thomas Vergara qui a fait de nombreux snaps afin de donner des nouvelles à leurs fans. Mais ce jeudi 17 octobre 2019, la belle brune de 27 ans a pris la parole sur Snapchat afin de les rassurer.

Nabilla Benattia a tout d'abord expliqué qu'elle allait très bien et que son fils était "adorable". Mais elle n'a pas caché que les jours qui ont suivi sa naissance avaient été compliqués à vivre : "Je n'ai pas snapé du tout, je n'étais pas très bien ces derniers temps. Je pense que j'ai peut-être fait un baby blues. L'accouchement ne s'est pas passé comme je voulais. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. J'ai accouché par césarienne." Elle reconnaît toutefois que la naissance de son bébé a été "un moment magique". "Je suis encore un peu fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai ma cicatrice qui me fait un peu mal, mais quand je regarde mon fils, je m'en fous complètement. Je suis sur une sorte de petit nuage. J'avais besoin de prendre le temps de me retrouver et de me reposer, car je n'étais vraiment pas bien. Je ne faisais que pleurer, ensuite j'étais contente... C'était un peu compliqué de gérer ces émotions. J'avais aussi besoin de faire connaissance avec mon bébé", a poursuivi l'ancienne candidate des Anges. Elle s'est aussi demandé comment elle avait fait pour vivre tout ce temps sans sa merveille.

Nabilla Benattia et Milann sont sortis de l'hôpital le 16 octobre 2019. La jeune femme y est restée un peu plus longtemps, étant donné qu'elle avait accouché par césarienne. Si elle a donné naissance à son fils en France, le couple partira ensuite vivre à Dubaï, après avoir passé quelques années à Londres.

L'épouse de Thomas Vergara avait connu une fin de grossesse plutôt difficile. Le week-end du 5 octobre 209, elle a inquiété ses fans en ne donnant plus de nouvelles, alors qu'elle avait annoncé son départ à la maternité à cause de contractions douloureuses. Deux jours plus tard, elle avait donné de ses nouvelles : "J'ai passé deux jours à la maternité. J'avais des grosses contractions. J'avais vraiment très mal, mais le bébé n'est pas prêt à sortir. Mon col n'était pas assez ouvert. Hier soir, ils m'ont renvoyée à la maison, je n'ai pas réussi à dormir, je n'étais vraiment pas bien. Mais le bébé va bien."