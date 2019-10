Nabilla maman : son fils Milann est né

Nabilla Benattia vient de vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Ce vendredi 11 octobre 2019, la femme de Thomas Vergara a donné naissance à son petit garçon Milann. Elle a annoncé la nouvelle en partageant une première photo de famille sur Instagram.

"Je viens de vivre le plus beau jour de toute ma vie... Ce que je ressens aujourd'hui est inexplicable. Mon mari et moi sommes à présent parents. Milann, le fruit de notre amour, est né hier après-midi le 11/10/2019 à 13h06 , un merveilleux petit ange de 3kg620. Il se porte à merveille et notre bonheur est infini", a écrit Nabilla Benattia. Très vite, ses fans ont pris le temps de féliciter la belle et son beau mari pour cette excellente nouvelle. Des commentaires qui ont, à coup sûr, encore plus rempli de joie les jeunes parents.

C'est dans l'édition de Paris Match du 11 avril 2019 que Nabilla Benattia et Thomas ont officialisé la grossesse. L'occasion d'apprendre qu'ils essayaient d'avoir un enfant depuis octobre 2018 et qu'ils calculaient tout pour que cela arrive le plus vite possible. L'ex-candidate des Anges de la télé-réalité a ensuite précisé qu'ils envisageaient d'élever leur bébé à Dubaï plutôt qu'à Londres."Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool... ça n'existe pas. Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres", a-t-elle précisé.

C'est ensuite sur les réseaux sociaux que la belle brune de 27 ans a partagé les joies et les peines de sa grossesse. Le 17 avril, elle confiait que ce n'était pas simple tous les jours, notamment à cause des nausées. Elle a aussi mal vécu le fait d'avoir beaucoup de boutons au niveau du visage.

Cela ne l'empêchait pas de vivre et de sortir. Elle est par exemple allée à Coachella ou à Cannes. L'occasion de montrer ses looks de grossesse. Le 10 juillet 2019, Paris Match publiait une interview de la jeune femme. Elle y révélait qu'elle était enceinte d'un petit garçon.

Le week-end du 5 octobre 209, Nabilla Benattia a inquiété ses fans en ne donnant plus de nouvelles, alors qu'elle avait annoncé se rendre à la maternité à la suite de contractions douloureuses et que sa grand-mère avait posté un message énigmatique . Lundi 7 octobre, elle a fini par briser le silence sur Snapchat : "J'ai passé deux jours à la maternité. J'avais des grosses contractions. J'avais vraiment très mal, mais le bébé n'est pas prêt à sortir. Mon col n'était pas assez ouvert. Hier soir, ils m'ont renvoyée à la maison, je n'ai pas réussi à dormir, je n'étais vraiment pas bien. Mais le bébé va bien."

Le lendemain, Nabilla a révélé qu'elle attendait un bébé "bien en chair" : "Hier soir, on est parti faire une estimation pondérale avec une échographie. Le bébé est énorme. Il fait 3.7 kilos. Pour vous dire pourquoi il est pressé de sortir, que j'ai des contractions et que j'ai mal au dos. Il est bien potelé, bien en chair, je suis hyper contente."