Nabilla, accouchement imminent : révélation sur le poids de son bébé

Nabilla Benattia attend impatiemment de faire la connaissance de son fils Milann, fruit de son union avec Thomas Vergara. En attendant, l'ancienne candidate de télé-réalité de 27 ans a passé un examen lundi 7 octobre 2019. Le lendemain, elle a partagé sur Snapchat ce qu'elle avait appris.

Ses abonnés ont donc découvert qu'elle attendait un bébé "bien en chair" : "Hier soir, on est parti faire une estimation pondérale avec une échographie. Le bébé est énorme. Il fait 3.7 kilos. Pour vous dire pourquoi il est pressé de sortir, que j'ai des contractions et que j'ai mal au dos. Il est bien potelé, bien en chair, je suis hyper contente", a confié Nabilla Benattia. Elle a également révélé avoir rêvé qu'elle accouchait. "Je suis venue voir le lit et il y avait un nounours dedans", a précisé la future maman.

Autre fait assez drôle : étant donné que l'accouchement est plus qu'imminent, Thomas Vergara a pris la décision "de se faire beau pour rencontrer le bébé". Il a donc fait venir un barbier afin d'être parfait physiquement pour la naissance.

Nabilla n'a pas manqué de remercier une nouvelle fois ses fans pour leur soutien indéfectible. Pour rappel, ils étaient persuadés qu'elle avait accouché le week-end dernier, car Thomas et elle avaient annoncé qu'ils se rendaient à la maternité à cause de fortes contractions. Par la suite, ils n'avaient rien posté pendant plusieurs heures. Mais lundi 7 octobre, la belle brune est sortie du silence. En larmes, elle a expliqué les raisons de son absence : "J'ai passé deux jours à la maternité. J'avais des grosses contractions. J'avais vraiment très mal, mais le bébé n'est pas prêt à sortir. Mon col n'était pas assez ouvert. Hier soir, ils m'ont renvoyée à la maison, je n'ai pas réussi à dormir, je n'étais vraiment pas bien. Mais le bébé va bien." Elle a ensuite précisé que l'accouchement était prévu cette semaine.