Jessica Thivenin maman : première nuit avec Maylone, entre fatigue et bonheur

Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont les parents "les plus heureux du monde" depuis mardi 22 octobre, date à laquelle ils ont récupéré Maylone, leur fils né le 7 octobre et qui a dû être opéré en urgence. La petite famille a donc dormi pour la première fois ensemble à la maison. Une première fatigante mais inoubliable pour eux.

Sur Instagram et Snapchat, les stars des Marseillais ont partagé leurs impressions dès leur réveil. "On se réveille, enfin... c'est un grand mot", déclare d'entrée Jessica Thivenin la mine fatiguée. Et d'expliquer : "Il s'est réveillé toutes les trois heures : 3h, 6h, 9h. Il est réglé comme une pendule. Je ne savais même pas que ça pouvait être aussi pile-poil. C'était trop mignon mais je pense qu'on va faire une sieste cet après-midi."

Si Jessica Thivenin, qui a poussé un gros coup de gueule quelques heures plus tôt, est donc "fatiguée et même K.O.", c'est le cas également de son mari Thibault Garcia qui a lui aussi fait des confidences sur cette première nuit passée en compagnie de Maylone. "En fait, de couper comme ça la nuit, c'est un délire et ce n'est que la première nuit ! Maintenant, je comprends tous les gens qui nous ont dit de dormir, de profiter. On va s'organiser petit à petit, mais en tout cas, niveau sommeil, je pense que ça ne va pas être trop le summum", a-t-il raconté. Mais comme il l'a ensuite très bien résumé, Jessica et lui préfèrent largement ne pas dormir que de se rendre tous les matins à l'hôpital comme ils l'ont fait pendant bien trop longtemps.

Avant de pouvoir faire la sieste, les jeunes parents recevront la visite d'une sage-femme. Elle va leur apprendre à donner leur bain à leur petit Maylone. Un moment qu'ils n'hésiteront certainement à débriefer sur les réseaux sociaux.