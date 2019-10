Jessica Thivenin et Thibault Garcia : Il présente enfin Maylone à ses parents

Thibault Garcia a eu le plaisir de recevoir ses parents chez lui à Dubaï le 27 octobre 2019. Le mari de Jessica Thivenin est heureux de pouvoir enfin présenter son fils à ses parents. Sur Snapchat, le papa de Maylone filme sa maman en train de donner le biberon à son nourrisson. "Dire qu'il y a 28 ans elle faisait pareil avec moi et je suis devenu un grand gaillard comme ça", déclare-t-il. Ravie de pouvoir enfin tenir son petit-fils dans les bras, la maman de Thibault s'exclame : "Ça y est j'ai mon petit bout d'chou avec moi !"

Quelques minutes plus tard, Thibault se rapproche de son père Vincent Garcia, puis confie : "Il est là ! Fidèle au poste ! Je vais vous mettre son Instagram, il adore ça. C'est sa nouvelle passion. Tous les jours il poste sa photo, il aime plus Instagram que moi. Allez le suivre vous pouvez pas faire plus plaisir à un homme que ça."

Encore au lit, Jessica Thivenin n'a de son côté pas encore fait de snap avec les parents de son époux. La jeune maman de 29 ans a indiqué qu'elle se reposait après un rendez-vous matinal chez l'ostéopathe. La veille, le 26 octobre 2019, elle annonçait l'arrivée des parents de son chéri. Elle expliquait : "Je suis trop contente parce que les grands-parents arrivent. On va enfin voir la famille ça va nous faire du bien après toutes ces semaines à l'hôpital isolés à deux dans une pièce." Jusqu'à présent, leurs proches n'avaient pas pu venir car leur nouveau-né avait été placé en soins intensifs suite à une atrésie de l'oesophage. Depuis, Maylone a été opéré avec succès et sa santé n'est plus en danger.