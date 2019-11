Jessica Thivenin maman : Maylone souffre "d'étouffements", elle s'organise

Jessica Thivenin a donné des nouvelles de son fils sur Snapchat. Inquiète pour son nourrisson, l'ancienne candidate des Marseillais VS le reste du monde confie que Maylone est victime d'étouffements à chaque fois qu'il se nourrit. Le 17 novembre 2019, la compagne de Thibault Garcia raconte ainsi que son fils doit à nouveau subir un traitement. Une situation préoccupante pour la jeune maman de 29 ans qui déclare : "Il a un traitement. Il faut savoir que Maylone à chaque biberon, il s'étouffe. Il me fait trop de la peine."

Il me fait trop mal au coeur

Elle explique ensuite que son fils n'arrive plus à respirer dès qu'il boit du lait : "D'un coup il n'arrive plus à respirer, il est en train de boire et d'un coup il s'arrête, il ouvre les yeux en mode : "Aide moi ! Aide moi !" Alors on le prend, on essaye de le rassurer..." Après avoir appelé le pédiatre, les parents de Maylone ont désormais un traitement adapté au trouble de leur bébé. "Il a un traitement pendant trois mois et j'espère que ça va aller mieux parce que ça me fait trop de la peine qu'il s'étouffe à tous les biberons", a-t-elle déclaré.

Malgré tout, la chérie de Thibault se veut rassurante. Elle indique : "Bon il s'étouffe mais ça va après. Mais c'est vrai que sur le coup je le vois, il panique, il me fait trop mal au coeur." En plus de son nouveau traitement, le bébé né le 7 octobre dernier va également changer de lait, qui lui permettra peut-être de s'alimenter sans problèmes.

Dès sa naissance, Maylone avait dû être opéré en urgence car il souffrait d'une atrésie de l'oesophage. Après quelques jours en soins intensifs, le bébé était finalement en bonne santé et avait pu sortir de l'hôpital. Espérons que tout rentre dans l'ordre pour l'enfant de Jessica et Thibault Garcia.