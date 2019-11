Jessica Thivenin : Retour en urgence à l'hôpital pour Maylone...

Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia ont eu la peur de leur vie. Le matin du 3 novembre 2019, leur fils Maylone est soudainement devenu bleu après avoir été nourri par son papa. Sur Snapchat, Thibault raconte ce moment où il a cru qu'il perdait son fils : "Aujourd'hui on a encore été à l'hôpital. Ce matin je l'ai nourri vers 11h, il a commencé à devenir bleu, violet... Là gros stress, panique... Ambulance direct." Immédiatement, l'ancien candidat des Marseillais VS Le reste du monde appelle les pompiers. "Ils sont arrivés, ils l'ont regardé. On a passé toute la journée à l'hôpital."

Avec tout ce qu'il a eu, on ne prend pas de risques

Finalement, tout est bien qui finit bien pour la petite famille. Maylone n'a rien de grave et est rentré à la maison avec ses parents, qui ont dévoilé pour la première fois sa frimousse sur Instagram à l'occasion de cette péripétie. "Tout est normal. Le médecin nous a dit que ça pouvait arriver, qu'il avait sûrement avalé de travers. Mais bon avec tout ce qu'il a eu, on ne prend pas de risques", déclare Thibault. Inquiet mais rassuré, le papa de Maylone raconte avec humour son arrivée à l'hôpital : "Quand on arrive à l'hôpital, on tape la bise à tout le monde, on connaît tout le monde !" Effectivement, leur bébé Maylone a passé de longues semaines en soins intensifs car on lui a diagnostiqué une atrésie de l'oesophage à la naissance.

De son côté, Jessica raconte ce petit retour à l'hôpital et précise que les médecins ont également vérifié si Maylone allait bien depuis son opération. "Ils ont même checké l'opération et tout va très bien !" Une grosse frayeur pour ces jeunes parents mais tout est désormais rentré dans l'ordre.