Jessica Thivenin, son fils hospitalisé : elle a enfin pu le tenir dans ses bras

Jessica Thivenin et Thibault Garcia retrouvent le sourire un peu plus chaque jour. Et jeudi 17 octobre 2019, ils ont connu le plus grand des bonheurs : tenir leur bébé dans leurs bras. Maylone, né le 7 octobre 2019 et qui a subi une opération pour une atrésie de l'oesophage, a donc lui aussi pu goûter à la douceur des vrais câlins de ses parents. Un moment immortalisé sur Instagram.

Les amoureux marseillais ont chacun de leur côté posté des photos de l'événement et ont partagé leur émotion. Ainsi peut-on voir Jessica, fraîchement brushée, prendre son bébé dans les bras et l'inonder d'amour en un regard. "Ce moment tant attendu, Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous aime ma famille, quel moment magique", a-t-elle écrit en légende. Une deuxième photo a été publiée et cette fois le couple pose ensemble tout sourire. "Au bout de 10 jours, on est enfin récompensé d'avoir tant attendu et tant stressé", a-t-elle confié ensuite en Story.