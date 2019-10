Jessica Thivenin, sa perte de poids inquiète : " Je vous rassure, je mange"

Jessica Thivenin et son mari Thibault Kuro Garcia tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Leur fils Maylone est né le 7 octobre 2019 et s'est fait opérer le jeudi suivant pour une atrésie de l'oesophage. Inquiets, les jeunes parents révélés dans Les Marseillais (W9) avaient préféré ne pas donner de nouvelles de leur bébé avant d'avoir des nouvelles rassurantes. Une fois que cela était fait, ils se sont saisis de leur compte Snapchat le 14 octobre afin d'expliquer à leurs fans ce qu'il s'était passé. Le lendemain, la belle blonde de 29 ans a dévoilé sa silhouette une semaine après son accouchement, de quoi inquiéter certains de ses fans.

Nombreux sont ceux qui ont trouvé qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Jessica a donc tenu à les rassurer en se confiant sur le sujet : "On est rentrés manger un petit bout avant de retourner à l'hôpital. Pour ceux qui sont inquiets que je ne mange pas, je vous rassure, je mange. C'est juste qu'avec le stress, j'ai perdu du poids plus vite. Ne vous inquiétez pas. Je mange tous les jours, matin, midi et soir. Puis mon mari me force à manger. Après oui, c'est vrai, j'ai maigri vite. C'est vrai que, pour le coup, j'ai presque récupéré mon corps." Après quoi, elle a précisé qu'elle devait désormais récupérer "une tronche" bientôt.

Jessica n'a pas caché qu'elle et son mari Thibault étaient très fatigués. Leur bébé ne devrait sortir que d'ici à une dizaine de jours, ils passent donc le plus clair de leur temps à ses côtés, à l'hôpital. Elle a également dévoilé à qui ressemblait leur fils : "Thibault ne comprend pourquoi notre fils est blond. Il ne comprend pas, car il a tout pris de sa mère. Il a ses oreilles, le reste il est blond comme moi, il est un peu rosé."

Les confidences de Thibault

Thibault est également sorti du silence lundi dernier afin d'évoquer le plus beau jour de leur vie qui a viré au cauchemar : "Les docteurs nous ont expliqué que notre fils était atteint d'une malformation qui s'appelle l'atrésie de l'oesophage. Pour vous expliquer rapidement, l'oesophage a deux conduits. Un relié à l'estomac, l'autre aux poumons. Et, en gros, celui de Maylone ne s'était pas fermé. Quand il mangeait, il vomissait directement ou alors ça partait dans les poumons. Donc, on n'a pas pu le nourrir. D'entrée, ils nous ont dit opération d'urgence. Je me suis retrouvé vingt minutes après dans une ambulance pour être transféré dans un autre hôpital. Jessica ne savait pas comment réagir. Moi non plus. D'un coup, tout nous tombe sur la tête. C'est indescriptible."

Rapidement rassurés par les médecins, ils ont attendu l'intervention chirurgicale programmée pour le jeudi 10 octobre. Une opération qui s'est heureusement bien passée. "Je n'ai pas pu le porter, je ne connais pas son odeur, je ne sais pas ce que c'est de l'avoir sur moi, je n'ai pas pu profiter du peau à peau. C'est un peu frustrant, c'est très dur", a regretté l'ex-candidat de télé-réalité. Il attend donc avec impatience la sortie de Maylone de l'hôpital afin de connaître cette sensation de bonheur intense.