Jessica Thivenin amincie : sa silhouette une semaine après son accouchement

Le 7 octobre 2019, Jessica Thivenin a donné naissance à son fils Maylone, fruit de son union avec Thibault Kuro Garcia. Leur bonheur a malheureusement été entaché par des complications. Souffrant d'une atrésie de l'oesophage, il a dû être opéré et a donc été transféré dans un autre hôpital juste après sa naissance. Au terme d'une semaine de silence, la belle blonde de 29 ans s'est exprimée sur Snapchat le 14 octobre dernier. Après avoir été rassurante concernant la santé de son fils, elle a confié avoir perdu beaucoup de poids à cause du stress.

Sa silhouette post-grossesse, Jessica Thivenin l'a dévoilée ce mardi 15 octobre en se dévoilant en vidéo en short et brassière. Et une semaine après son accouchement, la candidate des Marseillais a effectivement perdu du poids comme vous pouvez le découvrir avec les photos disponibles dans notre diaporama. Si elle ne révèle pas de combien de kilos elle s'est délestée, la jeune maman a précisé : "Ça va. C'est un peu flasque évidemment, mais j'ai bien perdu." Jessica Thivenin a également confié qu'elle était épuisée, car la veille, son époux Thibault et elle étaient rentrés tard de l'hôpital : "On vient de se réveiller. Les réveils commencent à être de plus en plus durs. J'ai un voile de flou."

Pour rappel, Maylone a été transféré dans un autre hôpital directement après sa naissance à cause de son atrésie de l'oesophage. "Le tuyau par lequel il devait manger n'était pas formé, il manquait un centimètre. Donc la nourriture n'allait pas dans son estomac, il ne pouvait pas se nourrir. C'était relié aux poumons. J'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit que j'avais mal formé mon bébé, alors que j'avais arrêté de fumer, je n'avais pas bu, je faisais attention à ce que je mangeais. Je me sentais mal, j'avais l'impression que le monde s'effondrait", a confié la jeune maman très émue. Ce n'est que le lendemain qu'elle a pu rejoindre son fils, qui pendant ce temps était avec son papa. "Il a été opéré jeudi, ça a été le pire jour de ma vie entière. C'était hyper long, ça a duré 4-5 heures. Mais il a été hyper fort et, aujourd'hui, il va bien. Il a encore des tuyaux partout, mais l'opération s'est bien passée. (...) Après trois jours sous morphine, il s'est réveillé hier en fin de soirée. Ça va aller, notre fils est costaud, il est gentil, il est beau", a-t-elle vite rassuré ses fans.

Une grossesse difficile

D'ici à une dizaine de jours, le couple devrait pouvoir rentrer avec son fils à la maison. Un moment que Thibault a hâte de vivre, car depuis la naissance, il n'a pu prendre son fils dans ses bras. "Je n'ai pas pu le porter, je ne connais pas son odeur, je ne sais pas ce que c'est de l'avoir sur moi, je n'ai pas pu profiter du peau-à-peau. C'est un peu frustrant, c'est très dur", a confié le beau brun de 28 ans.

Espérons pour Jessica Thivenin et Thibault que tout se passera bien, car la grossesse de la jeune femme n'avait déjà pas été simple. En juin dernier, elle a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme) à cause de nombreuses contractions. Elle a donc été contrainte de rester alitée jusqu'à fin septembre.