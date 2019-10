Jessica Thivenin maman : elle dévoile à quoi ressemble son fils

Jessica Thivenin et Thibault Kuro Garcia ont fait leur retour sur les réseaux sociaux le 14 octobre 2019, une semaine après la naissance de leur fils Maylone. Le bébé a dû être opéré à cause d'une atrésie de l'oesophage, ses parents étaient donc à son chevet ces derniers jours. Mais aujourd'hui, il se sent mieux. Les candidats des Marseillais donnent donc de nouveau de leurs nouvelles et celles de leur bébé sur les réseaux sociaux. Après avoir dévoilé sa silhouette une semaine après son accouchement, la belle blonde de 29 ans a dit à qui ressemblait Maylone.

"Thibault ne comprend pourquoi notre fils est blond. Il ne comprend pas car il a tout pris de sa mère. Il a ses oreilles, le reste il est blond comme moi, il est un peu rosé", a confié Jessica Thivenin sur Snapchat, ce mardi 15 octobre, en réponse aux déclarations de son mari. Hier, Thibault s'est en effet saisi de son compte afin de rassurer ses fans à propos de l'état de santé de Maylone. Et, à la fin, il a déclaré : "J'ai oublié de vous préciser un truc : il est blond. C'est très drôle. Mais il est trop beau."

Maylone est né le 7 octobre dernier, une nouvelle que les jeunes parents avaient annoncée sur Instagram, en précisant qu'il y avait des complications. "Notre fils MAYLONE. Il est né aujourd'hui le 7 octobre à 9h54 du matin, il pèse 2kg190, un petit bout de nous de bonheur qui nous comble d'amour malgré les complications. Il est fort gentil et sage, nous avons quitté les réseaux car nous avons des complications, il va falloir l'opérer. Il a été transféré dans un autre hôpital... C'est un moment très difficile actuellement pour nous, on espère juste qu'ils vont soigner notre bébé et l'opérer rapidement... On prie chaque seconde. Merci pour tous vos messages", a écrit Jessica Thivenin.

Une semaine plus tard, Thibault et elle ont révélé qu'il a souffert d'une atrésie de l'oesophage et que l'opération s'était bien passée. Maylone devrait rentrer chez lui d'ici une dizaine de jours, une attente interminable pour les deux candidats de télé-réalité. D'autant plus que le beau brun de 28 ans n'a pas encore pu porter son fils dans les bras.