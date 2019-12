Jessica Thivenin disparaît des réseaux sociaux : les fans inquiets

Depuis plusieurs jours, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia ne postent plus rien sur Isntagram et Snapchat. Ils ont tout simplement disparu de ces célèbres réseaux sociaux. Les stars des Marseillais n'ont donné aucune nouvelles et n'ont pas prévenu leurs admirateurs d'une éventuelle déconnexion. Une situation qui rappelle de sombres heures...

Le célèbre couple a l'habitude de publier, surtout sur Snapchat, de nombreuses vidéos par jour. Leurs followers peuvent suivre leur quotidien avec leur fils Maylone, né le 7 octobre 2019, ou bénéficier des nombreux codes de réduction via leurs publications sponsorisées. En quête d'informations sur leur vie à Dubaï ou de la nouvelles remises sur un produit, les fans ont actualisé de nombreuses fois leur fil avant de constater, effarés, que plus rien n'était posté. Un comportement qui ressemble peu à Jessica Thivenin et Thibault Garcia.

La dernière fois qu'ils se sont déconnectés ainsi, c'était après la naissance de leur fils qui a dû être opéré en urgence. Mais, les amoureux avaient tout d'abord prévenu leur fans qu'ils prendraient leur distance. Pas là. L'inquiétude est donc grande autour de cette nouvelle absence et tous espèrent que leur bébé Maylone va bien, lui qui a encore été victime d'etouffement il y a peu.

Dimanche 8 décembre 2019, c'est l'humoriste Jarry, que le couple a croisé vendredi, qui a finalement brisé le silence. "Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'écrire pour me dire " on n'a pas de nouvelles de Jessica et Thibault ", ne vous inquiétez pas, vous en aurez bientôt. Je ne peux rien vous dire", a-t-il déclaré. De quoi rassurer un peu les fans...