Jessica Thivenin, son bébé encore victime d'étouffement : "Il est devenu bleu"

Jessica Thivenin n'a pas vécu le meilleur des week-ends. La candidate emblématique des Marseillais (W9) est tombée malade. Afin que son fils Maylone (né le 7 octobre 2019) ne soit pas contaminé, elle porte un masque et s'interdit de l'inonder de baisers. Comme si cela ne suffisait pas, la jeune maman de 29 ans a eu une grosse frayeur lundi 25 novembre 2019.

Alors qu'elle donnait à manger à son fils, il a une fois de plus failli s'étouffer, comme Jessica Thivenin l'a confié sur Snapchat : "Vous ne savez pas ce que Maylone m'a fait ce matin ? Il m'a fait une frayeur ! Il a bu comme un fou, trop vite. Après il a crié car il en revoulait et il a encore bu vite. Il avait une faim de loup alors qu'il avait mangé trois heures avant. Et là, d'un coup, il s'étouffe, il nous refait le même coup que la dernière fois. Il devient tout bleu, violet. Ensuite, il est redevenu blanc. Je l'ai gardé pendant des heures contre moi, je l'ai rassuré. Il est redevenu bien mais je n'aime pas quand il fait ça."

Malgré sa grosse inquiétude, Jessica Thivenin n'a pas emmené Maylone aux urgences car à la suite de leur première frayeur, on lui avait demandé de le faire venir uniquement s'il étouffait régulièrement. "On m'avait expliqué comment faire. Mais encore une petite frayeur, j'en ai marre", a conclu Jessica Thivenin.

C'est le 17 novembre dernier que Jessica s'était confiée pour la première fois sur le sujet. Déjà sur Snapchat, la maman expliquait que Maylone devait prendre des médicaments car il s'étouffait à chaque fois qu'il mangeait : "D'un coup il n'arrive plus à respirer, il est en train de boire et d'un coup il s'arrête, il ouvre les yeux en mode : "Aide-moi ! Aide-moi !" Alors on le prend, on essaye de le rassurer... Il a un traitement pendant trois mois et j'espère que ça va aller mieux parce que ça me fait trop de la peine qu'il s'étouffe à tous les biberons."

Des frayeurs, la belle blonde et Thibault en ont connues dès la naissance de Maylone. A peine né, il a été transporté d'urgence dans un autre hôpital car il souffrait d'une atrésie de l'oesophage. Fort heureusement, l'opération a été une réussite et la joyeuse famille a pu rentrer chez elle après plusieurs jours de stress.