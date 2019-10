Jessica Thivenin, son fils hospitalisé : "Bonne nouvelle..."

Jessica Thivenin et Thibault Kuro Garcia retrouvent peu à peu le sourire. Après sa naissance le 7 octobre 2019, leur fils Maylone a dû subir une opération pour une atrésie de l'oesophage. Et plus le temps passe, plus leur bébé va mieux comme le couple révélé dans Les Marseillais (W9) l'a dévoilé en story Instagram, ce mercredi 16 octobre 2019.

"Aujourd'hui, bonne nouvelle : Maylone a changé de chambre. Il est dans une autre pièce avec d'autres enfants. C'est rassurant, car s'il est avec d'autres nouveau-nés c'est que les docteurs arrivent à s'occuper d'autres enfants en même temps. C'est qu'il n'a plus besoin de soins spécifiques", a expliqué le beau brun de 28 ans. Jessica Thivenin a ensuite annoncé une bonne nouvelle à son tour : "Deuxième bonne nouvelle, ils vont enlever le drain des poumons. Il ne lui reste que deux tuyaux désormais. Celui dans le nez et celui au niveau des poumons. Petit à petit, chaque jour, on enlève des tuyaux. Du coup, on est contents, tous les jours on récupère le sourire. On a un grand sourire aujourd'hui." Les jeunes parents pourront donc prochainement le porter, une joie, surtout pour Thibault, qui n'a pas encore pu l'avoir dans les bras depuis l'accouchement.

Ces nouvelles sont rassurantes après les épreuves que les tourtereaux ont vécues durant la grossesse ou après l'accouchement. Jessica Thivenin a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme) en juin dernier à cause de trop nombreuses contractions. Elle a donc dû rester alitée jusqu'à fin septembre, afin que son bébé ne naisse pas grand prématuré.

Son accouchement a eu lieu le 7 octobre dernier. Un bonheur terni par quelques complications comme elle l'a expliqué sur Instagram au moment d'annoncer sa naissance. Elle n'avait toutefois pas dévoilé de quoi souffrait son fils. Ce n'est qu'une semaine après que Jessica Thivenin et Thibault ont parlé de son atrésie de l'oesophage. Ils ont aussi confié que l'opération s'était bien passée et qu'ils devraient prochainement rentrer avec Maylone à la maison. Le 15 octobre, la belle blonde de 29 ans a montré sa silhouette amincie et elle a dévoilé à quoi ressemblait sa merveille.