Jessica Thivenin, son fils encore hospitalisé: "Ça n'allait pas en s'arrangeant"

Depuis bientôt une semaine, Maylone (5 mois) est hospitalisé à cause d'une bronchiolite. Mercredi 11 mars 2020, Jessica Thivenin a de nouveau pris la parole sur Snapchat afin de donner des nouvelles de son bébé.

Les abonnés de l'épouse de Thibault Garcia ont donc appris que Maylone était toujours à l'hôpital. Si au début, les jeunes parents restaient jour et nuit à son chevet, on leur a gentiment fait comprendre qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux de temps à autre. Mardi, Jessica et le beau brun ont donc passé la nuit à la maison, ils en ont profité pour se reposer un peu. "Il est toujours sous oxygène, mais va beaucoup mieux. Son état est stable. Ils avaient décidé de retirer l'oxygène, mais ils ont été obligés de l'augmenter encore. On va partir à l'hôpital, là. (...) L'hôpital, c'est hyper fatigant psychologiquement et moralement, donc on a voulu se reposer un peu plus ce matin. Là, je suis fatiguée, mais ça va aller. On a vécu pire. C'est un petit virus", a-t-elle confié.

La belle blonde de 30 ans n'a pas caché qu'au début, ils avaient eu peur pour leur bébé, car ils ne savaient pas ce qu'était une bronchiolite. "En plus, ça n'allait pas en s'arrangeant alors qu'on était à l'hôpital. Au bout de deux jours, c'était pire, son coeur montait à 205", a-t-elle précisé. Mais Jessica Thivenin a vite été rassurée par des mamans qui la suivent sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, Maylone va mieux. Les médecins ont réduit l'oxygène, elle espère qu'il sera vite remis sur pied. "Le jour de son moisnniversaire, j'étais au bout du rouleau, je ne faisais que pleurer, je me demandais pourquoi le sort s'acharnait sur nous", a-t-elle poursuivi, en expliquant ensuite qu'elle avait toutefois bien vite relativisé.

Le couple a en effet vécu de gros bas depuis la naissance de Maylone, le 7 octobre 2019. Dès sa naissance, il a été opéré pour une atrésie de l'oesophage. En novembre, le bébé est de nouveau allé à l'hôpital, car il s'étouffait à chaque fois qu'il mangeait. Un mois plus tard, il a frôlé la mort alors que le couple se trouvait au restaurant. La jeune femme lui avait bien heureusement prodigué les gestes de premiers secours, car il ne respirait plus. Une fois à l'hôpital, il avait de nouveau été opéré.