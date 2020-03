Jessica Thivenin, son fils de retour à l'hôpital : "Il a du mal à respirer"

Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont de nouveau retournés à l'hôpital pour leur fils Maylone (bientôt 5 mois). Sur Snapchat, les deux candidats des Marseillais se sont confiés sur le sujet, avec humour.

À cause de sa trachéomalacie, une pathologie qui diminue la capacité respiratoire, Maylone a fait de nombreux allers-retours à l'hôpital, car il a fait de belles frayeurs à ses parents. Jessica et Thibault ont donc l'habitude de s'y rendre et aujourd'hui, ils ont préféré en plaisanter. "Nous sommes à l'hôpital. Ça faisait longtemps, on n'y a pas été en février, donc début mars, on se rattrape. Il n'y a rien de grave, ça va aller. Il a une bronchiolite. Comme il fait de la trachéomalacie, il s'étouffe avec ses glaires, il a du mal à respirer. Donc ils lui ont mis des tubes dans le nez pour l'aider à mieux respirer", a confié la belle blonde de 30 ans.

Elle a ensuite rassuré ses fans en expliquant que ça allait mieux que la veille. "Maylone est la star de l'hôpital. À peine on arrive, on ne nous demande pas ses papiers. Ils savent qui il est. Un jour, cela sera un vieux souvenir... Je préfère garder le sourire, lui montrer la bonne humeur... On rigole tous les deux, je lui dis que ce n'est pas grave. Je lui explique ce qu'il a ... Je lui parle beaucoup à mon fils. Ce sont des petites maladies qui arrivent, on n'est pas au bout de nos peines... On va avoir le droit à la varicelle, la gastro, les dents... Ce n'est que le début", a conclu Jessica Thivenin. Thibault Garcia a également pris la parole sur Snapchat. Lui aussi a préféré rire de la situation : "Avec ma femme, on cherche à investir. Du coup, je pense qu'on va acheter un hôpital plutôt qu'une maison."

Une santé délicate pour Maylone

Il est vrai que pour Maylone, l'hôpital est un peu comme une deuxième maison. Dès sa naissance, il a été opéré pour une atrésie de l'oesophage. Après plusieurs jours de stress intense, la jolie famille avait pu rentrer chez elle. En novembre, le bébé y avait de nouveau séjourné, car il s'étouffait à chaque fois qu'il mangeait. Des médicaments leur ont donc été prescrits, pour un traitement de trois mois. Un mois plus tard, Maylone a frôlé la mort alors que le couple se trouvait au restaurant. La jeune femme lui a heureusement prodigué les gestes de premier secours, car il ne respirait plus. Une fois à l'hôpital, il a de nouveau été opéré. "Après sa première opération, le lait passait mal et là, il est remonté et est passé par la trachée. Tout s'est arrêté, du coup, et il a fallu qu'on l'opère. L'opération s'est bien passée hier. On m'a dit qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je ne veux absolument pas que ça recommence", avait-elle notamment expliqué.

Sa dernière frayeur remonte au mois dernier. Son fils ne faisait que hurler et avait vomi alors qu'elle se rendait à l'hôpital. Plus de peur que de mal heureusement, car elle avait pu rentrer chez elle avec son fils le jour même.