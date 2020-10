Jessica Thivenin opérée : première photo de son fessier bien rebondi

Jessica Thivenin assume à 100% ses opérations de chirurgie esthétique. Mi-septembre, la candidate des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) est de nouveau passée sous le bistouri. Et elle a dévoilé le résultat de son opération ce lundi 12 octobre 2020.

La belle blonde de 30 ans est une nouvelle femme. Le mois dernier, Jessica Thivenin a tenu à gonfler le volume de son fessier. Et après être passée sur le billard, elle n'a pas caché à ses fans qu'elle souffrait beaucoup. Sans compter qu'elle devait porter une gaine et ne pas s'asseoir, autant d'inconvénients qui auraient pu la rebuter. Mais l'épouse de Thibault Garcia a sauté le pas et elle ne le regrette aucunement.

En soirée, Jessica Thivenin a dévoilé une photo sur laquelle elle pose de dos, sur une terrasse. Et on constate que son fessier est bien plus rebondi, sans pour autant ressembler à celui de son amie Maeva Ghennam, comme elle l'avait précisé sur Snapchat avant de dévoiler le résultat. "Nouveau cul pour une nouvelle vie", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Bien que surpris, ses abonnés lui ont fait savoir qu'ils adoraient le résultat. De quoi conforter encore plus la maman de Maylone (1 an) dans son choix.