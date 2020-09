Jessica Thivenin : Opérée des fesses et "transformée" par Thibault ? "Arrêtez !"

En pleine convalescence depuis son lipofilling (une opération de chirurgie esthétique consistant à augmenter le volume des fesses), Jessica Thivenin a souhaité recadrer quelques followers qui accusaient Thibault Garcia de vouloir changer sa femme. Toujours très protectrice quand il s'agit de défendre son époux, la jeune femme a confié le 18 septembre 2020 sur Snapchat : "J'ai mon mari, il est exceptionnel, il s'occupe trop bien de moi. D'ailleurs je tenais à vous dire, ce n'est pas mon mari qui me force à faire de la chirurgie esthétique. C'est pas lui qui veut me transformer, pas du tout. Il m'a pris telle que j'étais, il m'a pris au tout début, j'avais juste des nouveaux seins. C'est moi de mon plein gré qui décide ce que je veux faire et lui il respecte mes choix."

Faut arrêter de juger tout le temps

Fatiguée de devoir se justifier sur ses envies et sur sa vie de couple, la jeune femme tient à remettre les pendules à l'heure et explique : "Arrêtez, on est là pour s'accepter les uns les autres, faut arrêter de juger tout le temps les gens. Chacun fait ce qu'il veut, on a qu'une seule vie et tout simplement respectez les choix des autres parce que de toute façon si quelqu'un veut faire quelque chose, il le fera."

Obligée de rester allongée sur le ventre à cause du lipofilling qu'elle vient de subir, la maman de Maylone a expliqué les dessous de cette opération très lourde. Aidée par une infirmière à domicile qui tente de soulager ses douleurs, l'ancienne candidate de télé-réalité précise qu'elle doit également réaliser des massages drainants 6 jours sur 7. "C'est bizarre parce que quand ils font le massage drainant, il y a tout le liquide qui coule, c'est pas terrible" confie-t-elle sur Snapchat. Impatiente de découvrir le résultat de cette nouvelle opération, Jessica prend son mal en patience mais peut en tout cas toujours compter sur le soutien et les petites attentions de son cher et tendre Thibault.