Jessica Thinvenin et la santé de son fils : gros soulagement et nombreuses larmes

"1 an déjà..." Mercredi 7 octobre 2020, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont fêté le premier anniversaire de leur fils Maylone. Un anniversaire d'autant plus émouvant quand on songe aux lourds pépins de santé qu'a connus le petit garçon depuis sa naissance. D'ailleurs, sa célèbre maman a eu beaucoup de mal à retenir ses larmes tout au long de la journée. "Je me rappelle tellement ce qu'il s'est passé, de tout. Il y a un an, j'étais au restaurant, je suis rentrée à 4h10 et d'un coup, j'ai perdu les eaux. Je me rappelle tellement de tout ! C'était le plus beau jour de ma vie et, en même temps, c'était le pire", s'est-elle remémorée d'abord dans un sanglot.

Mais, il s'agissait bien là de larmes de joie pour la candidate de télé-réalité, car aujourd'hui, Maylone va bien. Sur Instagram, à travers un joli portrait de famille, Jessica Thivenin adresse une belle déclaration d'amour à son fils. "1 an déjà... le temps passe tellement vite, j'ai l'impression que c'était hier que tu es rentré dans notre vie... Tu nous apportes tellement de bonheur au quotidien. Tu as vécu tellement de choses pendant ta première année, tu es un battant et un guerrier, tu es notre super héros. Je t'aime mon fils. Happy birthday !"

Jessica Thivenin, son fils gâté et un cap passé

Et c'est donc tout naturellement qu'elle a organisé une petite fête, entourée de leurs proches et au cours de laquelle Maylone a forcément été très gâté, recevant une multitude de cadeaux et surtout de jouets. Le bambin est même déjà l'heureux propriétaire de sa propre voiture. Il s'agit bien sûr d'un véhicule électrique pour enfant, mais tout de même, dans sa décapotable noire, il avait tout d'un grand ! Et ce n'est pas tout, le couple de Marseillais lui a également créé son propre parfum... "On voulait que notre fils ait son identité. Ça fait quelques mois qu'on le parfume avec ce parfum, c'était encore des échantillons, il n'était pas finalisé, et voilà c'est l'odeur de Maylone, on est hyper content et fier parce qu'on voulait que, pour ses 1 an, il ait son parfum", a expliqué Jessica Thivenin, précisant qu'il était question d'une "eau de senteur pour bébé, fruitée et gourmande" qu'elle compte commercialiser bien sûr.

Vous l'aurez compris, ce premier anniversaire réussi a été fort en émotion et c'est encore une fois en larmes qu'a fini la jolie blonde de 30 ans sur ses réseaux sociaux. "Je voulais remercier tous les gens qui nous ont fait plein de cadeaux, nos amis, nos voisins... Ça fait un an que j'attends ce moment. Merci pour tout ! Quand Maylone est né, on se disait 'est-ce que ça ira un jour ?', et il va bien. Je voulais souhaiter beaucoup de courage à tous les parents qui vivent des moments difficiles, je vous jure, après la tempête vient le beau temps. Et je vous souhaite de passer une journée avec autant d'amour qu'on a passée", a-t-elle déclaré, sentimentale.

Ce jeudi matin, Jessica était toujours sur un petit nuage, d'autant plus qu'elle a réalisé une chose importante. "Ça y est, on a passé le cap des 1 an, les gars ! Les médecins nous avaient dit que lorsqu'il passera ce cap, ça ira mieux, donc ça va mieux. Maylone a 1 an et un jour, c'est énorme, génial !", se réjouit-elle. Jessica Thivenin va maintenant pouvoir ranger ses beaux souvenirs dans sa collection personnelle, elle qui ne se sépare de rien depuis l'arrivée de Maylone dans sa vie. De sa première empreinte de pied à un coquillage issu de son premier voyage avec son premier billet d'avion, mais aussi sa première tétine et ses premiers cheveux coupés jusqu'à maintenant sa première bougie.