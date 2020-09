Jessica Thivenin et Carla Moreau : les dessous de leur gros clash révélés

La saison 5 des Marseillais vs Le Reste du monde (W9) a commencé sur les chapeaux de roues. Jessica Thivenin, qui a fait son grand retour après un an d'absence, a eu une grosse altercation avec Carla Moreau. Une dispute expliquée en détail par Manon Marsault sur Snapchat à la suite de la diffusion.

Les téléspectateurs étaient un peu dans le brouillard en découvrant la grosse dispute entre la maman de Maylone (10 mois) et Ruby (10 mois) dans le premier épisode. D'entrée de jeu, Jessica Thivenin a fait savoir à la belle blonde qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle n'était plus son amie. La raison ? Elle a manqué de respect à sa famille lors de la soirée du 31 décembre 2019. Si sur les images, la belle blonde de 30 ans n'est pas entrée dans les détails, Manon Marsault l'a fait sur Snapchat, car elle n'a pas supporté que Carla Moreau lui mette tout sur le dos. "Je m'en foutais au départ, mais Manon m'est tombée dessus pour se plaindre", a en effet lancé la fiancée de Kevin Guedj.

Pas du genre à se faire attaquer sans réagir, Manon a donc expliqué le déroulement de cette fameuse soirée où tout a basculé entre Jessica et Carla. "Au Nouvel An, on avait un groupe sur lequel on organisait toute la soirée. Mais il n'y avait pas Thibault et Jess, car ils étaient à Dubaï. Ils sont venus à la dernière minute, je crois. Avec les autres, on a réservé le restaurant et la boîte de nuit en comptant les personnes qui nous accompagnaient. (...) Logique, on divise la facture par le nombre de personnes. Jessica et Thibault formaient un groupe de huit. Mais au restaurant, on se rend compte qu'il faudrait prévenir Jessica, car elle n'était pas au courant", a tout d'abord confié la belle brune qui est enceinte de son deuxième enfant. Très vite, elle a donc averti son amie, une situation que Jessica a très mal prise. "Elle m'a dit que ses parents venaient en boîte juste pour boire une coupette de champagne et que c'était ridicule de faire payer les parents du coup. J'ai donc lâché l'affaire", a précisé Manon.

Jessica Thivenin insultée par Carla Moreau

Mais Carla Moreau aurait eu bien du mal à passer à autre chose si l'on en croit la maman de Tiago (2 ans). "Elle avait peut-être un peu trop bu, mais elle n'a fait que surveiller si les parents de Jess se resservaient un verre. À un moment, la maman de Jess allait se resservir un fond et Carla lui a arraché la bouteille des mains et est partie avec. Voilà pourquoi Jessica était énervée", a poursuivi Manon. Cette dernière a ensuite fait savoir que son ex-copine Carla était ingrate, car c'est elle qui a tout fait pour la contrôler quand elle était en colère. Pourtant, elle l'a accusée d'être à l'origine de la dispute."Quand on est sortis de boîte, j'étais avec Carla et on a mis une heure à rentrer parce qu'elle était en boucle. Elle a critiqué Jess, l'a rabaissée plus bas que terre, l'a insultée. C'était peut-être l'effet du champagne, mais c'est moi qui ai essayé de la contrôler pour qu'elle se calme. Et elle parlait aussi sur d'autres personnes, mais je ne dirais pas qui", a conclu Manon.