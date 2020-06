Manon Marsault enceinte et assortie à Tiago : le prix exorbitant de leurs looks

Sur le cliché, Manon Marsault s'affiche souriante, assise au bord d'une piscine, son Tiago dans les bras. Afin de mettre en valeur son joli baby bump, la future maman a choisi une robe moulante à manches courtes de la marque Fendi. Une pièce à motif monogrammé qui coûte entre 1050 euros et 1290 euros. La robe n'est pas donnée... et coûte aussi cher que la tenue du petit Tiago ! Assorti à sa maman, il porte lui aussi du Fendi. Son polo à bandes monogrammées de la marque vaut 350 euros, son short de la même ligne est vendu au prix de 260 euros et enfin, pour s'offrir ses chaussures, également signées Fendi, il faut débourser 400 euros. Un look qui coûte donc 1010 euros au total.

Fan de mode luxueuse, Manon Tanti pourra prochainement dénicher de telles tenues pour sa petite fille. Dès la fin d'année, l'heureuse jeune femme préparera de jolis looks pour sa petite Angelina. Rappelons qu'en avril dernier, alors qu'elle révélait le prénom de sa future fille, Manon Marsault avait fait quelques confidences... "80% d'entre vous ont raison. Vous l'avez su parce qu'à l'époque on ne savait pas que Tiago serait un garçon et j'avais dit que, si c'était une fille, je l'appellerais coûte que coûte Angelina. J'appelais mes Barbie comme ça. Ça va être la petite Barbie d'amour à sa maman", avait-elle déclaré.