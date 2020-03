Manon Marsault enceinte de Julien Tanti : 2e bébé en route !

"Voilà déjà bientôt 2 ans que notre petit Tiago est venu au monde... et a bien grandi depuis. Il est temps pour Tiago de devenir grand... un grand frère... Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille, illuminer nos vies, raccourcir nos nuits. Et remplir nos vies de bonheur", a écrit la belle en légende. De son côté, Julien Tanti a annoncé l'arrivée prochaine du "deuxième bébé fraté" avec "émotion, tendresse et joie". Le candidat de télé-réalité précise que le secret de ce "nouveau bébé Tanti très tchatcheur" est gardé depuis déjà trois mois. "La dernière échographie date d'avant-hier et tout va pour le mieux, ajoute-t-il. L'objectif 2020 est rempli."

Une annonce qui survient moins d'un an après leur superbe mariage, célébré en mai 2019 dans le Sud de la France. Manon Marsault et Julien Tanti célébreront alors leurs noces de coton à trois avec Tiago. Ce n'est qu'aux alentours d'août ou septembre que la famille accueillera ce deuxième bébé.

Si le sexe n'a pour l'heure pas été révélé, rappelons qu'en février 2020, lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Manon confiait espérer que son deuxième bébé soit "une petite soeur". "Je me dis que, comme ça, Tiago sera peut-être moins jaloux, avait-elle lancé. Si c'est un garçon, il jouera plus tard avec, mais si c'est une fille, il se dira peut-être qu'elle prendra moins de place."

Toutes nos félicitations à Manon Marsault et Julien Tanti !